ما جدوى لصقات الفيتامينات الصحية؟

تكتظ وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات تفيد بأن لصقات الفيتامينات يمكنها أن تعالج النقص الغذائي، وتمنع الصداع، غير أن الخبراء يؤكدون أن الأدلة التي تدعم هذه الادعاءات ضئيلة.

وبحسب تقرير نشره موقع health news، شهد سوق المكملات الغذائية نمواً هائلاً، حيث ارتفع من حوالي 4,000 منتج قبل ثلاثة عقود إلى 95,000 منتج في عام 2023.

وفي الولايات المتحدة، يتم تنظيم المكملات الغذائية كغذاء وليس كأدوية، ما يسمح بدخول المنتجات إلى السوق دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وتعتبر لصقات الفيتامينات الجلدية أحدث صيحة في مجال الصحة والمكملات الغذائية، لكن على الرغم من شعبيتها، يحذر الخبراء من أن هذه اللصقات قد تقدم فوائد قليلة أو معدومة للمستخدمين.

وتزعم الشركات المصنعة أن لصقاتها يمكن أن توصل مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الفيتامينات المتعددة كفيتامين د وأوميغا 3، عبر الجلد.

ويتم تسويق بعض اللصقات خصيصاً لحالات معينة مثل انقطاع الطمث، والحساسية، والصداع الناتج عن استهلاك المشروبات. ويُنصح المستخدمون بوضع اللصقات على الكتف أو الظهر أو الفخذ، وارتدائها لعدة ساعات.

وبينما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لصقات لعلاج دوار الحركة وتوصيل النيكوتين ومنع الحمل، فإن المنتجات التي توصل الفيتامينات عبر الجلد لا تخضع لنفس الرقابة الصارمة.