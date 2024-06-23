ما جدوى لصقات الفيتامينات الصحية؟
تكتظ وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات تفيد بأن لصقات الفيتامينات يمكنها أن تعالج النقص الغذائي، وتمنع الصداع، غير أن الخبراء يؤكدون أن الأدلة التي تدعم هذه الادعاءات ضئيلة.
وبحسب تقرير نشره موقع health news، شهد سوق المكملات الغذائية نمواً هائلاً، حيث ارتفع من حوالي 4,000 منتج قبل ثلاثة عقود إلى 95,000 منتج في عام 2023.
وفي الولايات المتحدة، يتم تنظيم المكملات الغذائية كغذاء وليس كأدوية، ما يسمح بدخول المنتجات إلى السوق دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
وتعتبر لصقات الفيتامينات الجلدية أحدث صيحة في مجال الصحة والمكملات الغذائية، لكن على الرغم من شعبيتها، يحذر الخبراء من أن هذه اللصقات قد تقدم فوائد قليلة أو معدومة للمستخدمين.
وتزعم الشركات المصنعة أن لصقاتها يمكن أن توصل مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الفيتامينات المتعددة كفيتامين د وأوميغا 3، عبر الجلد.
ويتم تسويق بعض اللصقات خصيصاً لحالات معينة مثل انقطاع الطمث، والحساسية، والصداع الناتج عن استهلاك المشروبات. ويُنصح المستخدمون بوضع اللصقات على الكتف أو الظهر أو الفخذ، وارتدائها لعدة ساعات.
وبينما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لصقات لعلاج دوار الحركة وتوصيل النيكوتين ومنع الحمل، فإن المنتجات التي توصل الفيتامينات عبر الجلد لا تخضع لنفس الرقابة الصارمة.
ووفقاً لتعريف إدارة الغذاء والدواء، يُعتبر المكمل الغذائي منتجاً مخصصاً للاستهلاك عن طريق الفم، مما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة تصنيف وتسويق لصقات الفيتامينات كمكملات غذائية.
تقييم الفعالية
تؤكد كيرستن فولراث، الأستاذة في قسم الصحة والأداء البشري بجامعة هيوستن، أن السلامة والفعالية طويلة المدى للصقات الفيتامينات لدى البشر لم يتم إثباتها بعد وتحتاج إلى مزيد من الدراسة.
وأوضحت أن "النتائج الأولية تشير إلى أن التوصيل عبر الجلد يواجه تحديات في اختراق حاجز البشرة، خاصة لبعض المغذيات الدقيقة مثل الحديد".
وعلى الرغم من أن الجمع بين اللصقات الجلدية والعلاج بالإبر الدقيقة قد حسّن عملية التوصيل، إلا أن النتائج تبقى أقل فعالية واتساقاً من المكملات الفموية.
وقد قارنت دراسة أجريت عام 2019 بين فعالية المكملات الفموية متعددة الفيتامينات ولصقات الفيتامينات لدى مرضى خضعوا لجراحة السمنة. فبعد اثني عشر شهراً من العملية، كان المرضى في مجموعة اللصقات أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د وانخفاض تركيزات مصل فيتامين ب1، وب12، والفولات، والفيريتين.
كما وجدت دراسة أجريت عام 2020، وشملت عدائين مدربين على التحمل يعانون من نقص الحديد، أن لصقات الحديد ليس لها أي آثار مفيدة، في حين أن المكملات الغذائية عن طريق الفم تزيد بشكل كبير من تركيزات الفيريتين في الدم.
وتقول دانييل جافين، خبيرة التغذية والمتخصصة في إدارة الأمراض الالتهابية المعوية، إن امتصاص فيتامين B12 عبر الجلد محدود للغاية، مبينة أن "للمكملات الفموية سجل طويل مثبت بالأدلة الداعمة لفعاليتها في رفع مستويات الفيتامينات في الجسم".
كما أوصت المستهلكين بطلب البيانات من الشركات حول فعالية لصقاتهم في رفع مستويات فيتامين B12 في الدم، على الرغم من أن هذه المعلومات غير متاحة حالياً للعامة، وقالت: "بدون بيانات تثبت الفعالية، قد لا تكون لصقات الفيتامينات تستحق الاستثمار".
المخاطر المحتملة
تشير فولراث إلى الأضرار المحتملة نتيجة استخدام اللصقات، كالاحمرار والتهيج وتغير لون الجلد في موقع وضع اللصقة.
علاوة على ذلك، قد يؤدي الامتصاص المحدود للفيتامينات عبر الجلد إلى استهلاك جرعة غير كافية، مما يمكن أن يؤدي إلى نقص إذا اعتمد المستخدمون فقط على اللصقات للحصول على الفيتامينات.
ونظراً لعدم إثبات فعالية العديد من لصقات الفيتامينات بشكل كافٍ، فقد ينتهي الأمر بالمستهلكين بإنفاق المال على منتجات لا تقدم الفوائد الصحية الموعودة، لذا من المستحسن دائماً استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل بدء أي نظام مكملات جديد.
من يحتاج إلى المكملات الغذائية؟
تؤكد فولراث على أنه لا يُنصح بمكملات الفيتامينات بشكل عام للأفراد الأصحاء، الذين عليهم بدلاً من ذلك اتباع نظام غذائي متنوع غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون غير المشبعة لتلبية احتياجاتهم الغذائية، بل إن المكملات الغذائية مفيدة للأفراد الذين تم تشخيصهم بنقص العناصر الغذائية.
وعلى سبيل المثال، قد تستفيد النساء المصابات بفقر الدم من مكملات الحديد، ويمكن أن تقلل مكملات حمض الفوليك أثناء الحمل من خطر عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين.
أما المرضى الذين يعانون من حالات مثل مرض كرون أو مرض السكري، والذين يتناولون الميتفورمين، فقد يصابون بنقص فيتامين ب 12 الذي يتطلب مكملات.
ومع وجود القليل من الأدلة لدعم فعالية لصقات الفيتامينات في معالجة نقص المغذيات وغيرها من الحالات، فمن المهم مناقشة الفوائد والآثار الجانبية المحتملة لأي مكمل مع مقدم الرعاية الصحية قبل الاستخدام.