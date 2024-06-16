5 علامات تدل على انخفاض مستوى الكالسيوم في جسم المرأة

ينتشر نقص الكالسيوم عند النساء؛ ما يؤدي إلى ضعف العظام، وزيادة خطر الإصابة بالكسور، والهشاشة.

ويقول الأطباء، إن النساء، وخاصة بعد انقطاع الطمث، يصبحن بحاجة إلى كمية كافية من الكالسيوم للحفاظ على صحة عظامهن؛ إذ قد تؤدي الأنظمة الغذائية المنخفضة في الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د إلى تفاقم المشاكل الصحية لديهن.

ويعد تناول الكالسيوم بانتظام ومراقبته ضروريين للوقاية من المشاكل الصحية على المدى الطويل، بحسب ما جاء في مجلة "تايمز أوف انديا"، وبناء عليه هنا 5 علامات تدل على تراجع نسبة الكالسيوم في جسمك:

تشنجات ما قبل الدورة الشهرية

عادة ما تعاني النساء اللاتي يعانين من نقص الكالسيوم من الكثير من الألم، خاصة أثناء الدورة الشهرية. وبحسب الأطباء قد يؤدي نقص كلس الدم إلى أعراض الدورة الشهرية الشديدة، والتي يمكن أن تتداخل أيضًا مع الهرمونات.

وجع الأسنان

الكالسيوم مهم جداً لبنية العظام والأسنان. وفي حال انخفض مستوى الكالسيوم لديك، فسوف تبدأ في ملاحظة آلام شديدة ومزعجة في أسنانك. وستكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة حتى رغم الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.