حافظ على وزنك بـ 7 نصائح مهمة

يعد الحفاظ على الوزن من الأمور التي تشغل البال، خاصة إذا كان جسمك قابلًا للزيادة بشكل سريع، أو إذا كنت قد خسرت وزنًا وتسعى للحفاظ عليه، بحسب ما ذكره موقع "ويب طب".

تعرف على أهم النصائح البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على وزنك.

اختيار الطعام بحكمة

يجب اختيار الطعام الذي ترغبون بتناوله بحكمة بعد النظر إلى المائدة المتنوعة وسكب الطعام الذي ترغبون بتناوله في طبقكم.

تناول طبق واحد

لا بد من التقسيم الصحي للطبق، وملئه مرة واحدة فقط، بحيث يحتوي نصف الطبق على الخضار، وربع الطبق على النشويات، وربع آخر على البروتينات.

الحرص على شرب الماء

حاولوا أن تشربوا كوبًا من الماء قبل البدء بتناول الطعام؛ فذلك يمنحكم القليل من الشبع.