حافظ على وزنك بـ 7 نصائح مهمة
يعد الحفاظ على الوزن من الأمور التي تشغل البال، خاصة إذا كان جسمك قابلًا للزيادة بشكل سريع، أو إذا كنت قد خسرت وزنًا وتسعى للحفاظ عليه، بحسب ما ذكره موقع "ويب طب".
تعرف على أهم النصائح البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على وزنك.
اختيار الطعام بحكمة
يجب اختيار الطعام الذي ترغبون بتناوله بحكمة بعد النظر إلى المائدة المتنوعة وسكب الطعام الذي ترغبون بتناوله في طبقكم.
تناول طبق واحد
لا بد من التقسيم الصحي للطبق، وملئه مرة واحدة فقط، بحيث يحتوي نصف الطبق على الخضار، وربع الطبق على النشويات، وربع آخر على البروتينات.
الحرص على شرب الماء
حاولوا أن تشربوا كوبًا من الماء قبل البدء بتناول الطعام؛ فذلك يمنحكم القليل من الشبع.
تناول السلطة
حاولوا أكل السلطة أو الخضار المقطعة أو أي شيء أقل ضررًا من الأطعمة الدسمة في حال كنتم تشعرون بالجوع بعد الانتهاء من تناول وجبة الطعام في طبقكم.
الالتزام بقواعد التغذية السليمة
حتى إذا بالغتم في الأكل وقمتم بتناول الطعام دون أن تتحكموا بأنفسكم، ودون أن تعيروا الكميات التي تأكلونها أي أهمية، لا تنسوا بأن غدًا هو يوم جديد؛ لذا اتبعوا مبادئ التغذية السليمة والصحية ولا تخضعوا للإغراءات أمام أي موقف.
المحافظة على النشاط البدني
حافظوا على القيام بالأنشطة البدنية، والتي تمتعكم من جهة وتسهم في حرق السعرات الحرارية الفائضة من جهة أخرى.
تناول الطعام بتروي وتمهُل
تمهل وأنت تأكل طعامك؛ فذلك سيجعلك تأكل كمية أقل، ولا تأكل أمام التلفاز أو أثناء التنقل لأنك ستأكل أكثر من المعتاد.