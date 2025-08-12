كيف تؤثر بيئة التكييف على صحتك في العمل؟

يمنح تكييف الهواء شعورًا منعشًا خلال أيام الصيف الحارة، حيث يحافظ على درجة حرارة مريحة ويتحكم في مستوى الرطوبة، مما يجعل الجو الداخلي مناسبًا حتى في أشد أوقات الحر.

مع ذلك، يتجنب بعض الأشخاص تشغيل المكيفات رغم ارتفاع درجات الحرارة، خشية الإصابة بالأمراض، وهذا الخوف ليس بلا سبب، خاصة من وجهة نظر عالم أحياء دقيقة.

فإذا تعطل نظام التكييف أو لم يخضع للصيانة بشكل جيد، قد يتلوث بالميكروبات المعدية، ما قد يجعل وحدة التكييف مصدرًا محتملاً للأمراض التي تنتقل عبر الهواء، من نزلات البرد العادية إلى الالتهاب الرئوي.

أخبار ذات علاقة بعيدا عن المكيف.. 7 طرق لتبريد نفسك في أيام الحر

وتُعد "متلازمة المباني غير الصحية" مجموعة من الأعراض التي تظهر على الأشخاص بعد قضاء فترات طويلة في أماكن مكيفة الهواء، وتشمل الصداع، الدوار، احتقان الأنف أو سيلانه، السعال المستمر أو الأزيز، تهيج الجلد أو الطفح الجلدي، صعوبة التركيز، والتعب.

وعادةً ما تصيب هذه المتلازمة العاملين في المكاتب، لكنها قد تؤثر على أي شخص يقضي وقتًا طويلًا في مبانٍ مكيفة، مثل المستشفيات. وتزداد الأعراض سوءًا مع طول مدة الإقامة في المبنى وتتحسن بعد الخروج منه.

وقد تُطلق مكيفات الهواء المُعطّلة أيضًا أبخرة كيميائية ناتجة عن مُنظفات المكيفات أو المُبرّدات، ما يؤدي إلى تلوّث هواء المبنى بمواد كيميائية سامة مثل البنزين والفورمالديهايد والتولوين، والتي قد تُهيّج الجهاز التنفسي.

ويمكن لأنظمة تكييف الهواء التي لا تتم صيانتها بشكل جيد أن تؤوي أيضًا مسببات الأمراض البكتيرية التي يمكن أن تسبب التهابات خطيرة.

إن تراكم الغبار والرطوبة داخل أنظمة تكييف الهواء قد يؤدي أيضًا إلى خلق الظروف المناسبة لنمو الميكروبات المعدية الأخرى.

ويمكن أن تكون الالتهابات الفطرية خطيرة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر، مثل من يعانون من نقص المناعة، أو من خضعوا لزراعة أعضاء، أو يخضعون لغسيل الكلى، وكذلك الأطفال الخدج.

أخبار ذات علاقة مخاطر صحية "لم تتخيلها".. هذا ما يسببه لك الإفراط في استخدام المكيفات

وسبب آخر قد يزيد من خطر إصابتك بالعدوى هو طريقة تحكم مكيفات الهواء في مستويات الرطوبة، مما يجعل الهواء الداخلي أكثر جفافًا من الهواء الخارجي.

فإن قضاء فترات طويلة في بيئات منخفضة الرطوبة قد يُجفف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق. وهذا قد يؤثر على قدرتها على منع دخول البكتيريا والفطريات إلى الجسم، وقد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأنسجة العميقة في الجيوب الأنفية.