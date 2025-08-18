بدء اجتماع قادة أوروبا مع ترامب وزيلينسكي
بسبب جبن فرنسي.. انتقال عدوى بكتيرية إلى دول أوروبية

لقطة من مصنع للأجبانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 7:57 م

تشير بيانات جديدة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى أن تفشي عدوى الليستريوسيس (عدوى منقولة بالغذاء) المرتبط باستهلاك أجبان لشركة فرنسية يبدو أنه امتد إلى دول أوروبية أخرى. 

وقالت وكالة الأدوية الأروبية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين: "سجلت كل من بلجيكا والدانمارك وهولندا والنرويج إصابة واحدة بعدوى ليستريوسيس متطابقة جينياً بكل دولة".

 وأضاف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن "المنتجات الغذائية المشتبه بها هي أجبان مبسترة من حليب البقر والماعز الفرنسية المتوفرة في الأسواق المحلية والأوروبية وللتصدير الدولي".

وحتى الآن، أُصيب 21 شخصاً في فرنسا بالليستريوسيس وتوفي شخصان بعد تناولهما جبنًا طريًا ملوثًا ببكتيريا الليستيريا (الشائع وجودها في الطبيعة).

