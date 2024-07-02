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صحة

5 عادات يابانية لتحسين الصحة والجمال في 20 يومًا

5 عادات يابانية لتحسين الصحة والجمال في 20 يومًا
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
02 يوليو 2024، 12:14 م

يعتمد اليابانيون على مجموعة من العادات الصحية التي يمكن لأي شخص أن يتبناها ليحسن من صحته ومظهره العام في 20 يومًا فقط.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي خمس ممارسات يمكنها أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياتنا اليومية:

اتباع نظام غذائي صحي مع تقديم أحجام معتدلة

تعتمد الوجبات اليابانية على أحجام صغيرة ومكونات موسمية؛ ما يوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ويساعد في الحفاظ على وزن صحي. 

المشي يوميًّا

المشي هو تمرين منخفض التأثير يعزز صحة القلب، يحرق السعرات الحرارية، ويحسن الصحة العقلية.

شرب الشاي بكثرة

يحتوي الشاي، وخاصة الأخضر، على فوائد صحية عديدة، مثل: تعزيز التمثيل الغذائي، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. 

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ممارسة التمارين الرياضية يوميًّا

التمارين الرياضية، مثل: اليوغا وتمارين التمدد، تزيد المرونة، وتخفض مستويات التوتر، وتعزز الصحة العامة.  

البساطة والعيش الواعي

تقدر الثقافة اليابانية الوعي التام والبساطة؛ ما يساعد في تقليل التوتر وتعزيز جو منزلي أكثر سلامًا. 

عادات صحيةاليابان

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