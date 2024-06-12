كيف يمكن لبعض الأطعمة النباتية زيادة احتمال إصابتك بأمراض خطيرة؟

على الرغم من ارتباط الأنظمة الصحية النباتية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والحياة الطويلة، إلا أن دراسة جديدة أكدت أن الأطعمة النباتية "فائقة المعالجة"، مثل بدائل اللحوم النباتية، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

وتبين أن الأشخاص الذين يستبدلون الأطعمة المصنعة ذات الأصل النباتي بالأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضراوات، تنخفض لديهم فرصة الإصابة بضغط الدم ومرض السكري، كما أنهم يتقدمون في العمر بشكل أبطأ من غيرهم.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت بدائل اللحوم النباتية عالية المعالجة شائعة، حيث روج لها على أنها خيار صحي، حتى لأولئك الذين يتبعون نظاما صحيا حيوانيا.

وتشكل الأطعمة فائقة المعالجة نسبة مرتفعة من الإمدادات الغذائية حول العالم، وتم ربط تناول نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية منها بأمراض خطيرة كالسرطان والسكري من النوع 2 والسمنة.