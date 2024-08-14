حذَّر مدير مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون، الدكتور وليد حميد من زيادة "كارثية لحَوَل الأطفال" بنسبة 50% في العراق، بسبب قضائهم وقتًا طويلاً في مشاهدة "أجهزة الموبايل".

وقال "حميد" خلال ندوة عقدتها وزارة الصحة وحضرتها "إرم نيوز"، إن "دراسات مستفيضة أجراها مستشفى ابن الهيثم التخصصي للعيون، وجد من خلالها زيادة كارثية في انحراف العين "الحَوَل"، والأخطاء الانكسارية للأطفال، بنسبة تصل إلى أكثر من 50%".

وأضاف أن "هذه الزيادة تأتي من تأثير الأجهزة الإلكترونية، خاصة "الموبايل" على صحة الأطفال، بعد السماح لهم بمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة لساعات طويلة".

وليس هذا فقط، فقد تسببت الساعات الطويلة لاستخدام الموبايل للأطفال، بـ"شد عضلات العين، وبقاء الطفل لساعات متأخرة من الليل، مما يغير طبيعة الهرمونات الموجودة في الجسم المسؤولة عن النوم، علاوة على تأثير الإضاءة لهذه الأجهزة على عينيْ الطفل، إذ يكون مركزًا بشكل عالٍ أثناء الرؤية، مما يقلل من استخدام الرموش، وبالتالي جفاف العينين"، بحسب مدير المستشفى.

ودعا حميد، العائلات العراقية "للتقليل، قدر الإمكان، من إعطاء الأجهزة للأطفال، واستخدام ألعاب فكرية يمكن أن تنمي عقولهم ومهاراتهم في المستقبل، بدلاً من المعاناة من أمراض العيون".