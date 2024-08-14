شهدت جامعة الإسكندرية، للمرة الأولى في تاريخها، إجراء جراحة خطيرة لفصل توأم ملتصق الرأس والمخ.

وتمكن فريق طبي مصري متخصص بقسم جراحة المخ والأعصاب في الجامعة من إجراء العملية بنجاح، حيث استغرقت العملية 10 ساعات كاملة، في المستشفى الرئيس الجامعي.

وقال د. علاء النجار، رئيس القسم، إن هذه العملية تعد من الحالات النادرة الحدوث، حيث يعتمد نجاحها على حسن التحضير قبل العملية، موضحًا أنه تم حجز التوأم في العناية المركزة للأطفال لمتابعته تحت إشراف استشاريين متخصصين.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن العديد من حالات التوائم الملتصقة لا يعيشون عند ولادتهم، أو يموتون بعد الولادة بوقت قصير، إلا أن التطور، والتقنيات الطبية القائمة بعناية جراحة المخ الأعصاب للأطفال في جامعة الإسكندرية، ساهمت بتحسين معدلات بقاء التوأم على قيد الحياة، وتحضيره بالشكل الأمثل لإجراء العملية الجراحية.

وأوضح أن الفريق الطبي تمكن من فصل التوأم الملتصق ‏بعد عملية طويلة ومعقَّدة، وذلك في غرف عمليات كبسولة هي الأحدث في العالم، حيث تحافظ على بيئة خالية من الجراثيم، ومزودة بميكروسكوب جراحي متطور.

ويرقد التوأم، حاليًا، في غرفة العناية المركزة للأطفال، وجارية متابعته على مدار الساعة.