كيف تجعل البروتين جزءا دائما من نظامك الغذائي؟

يُعدّ البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا، لا سيما لدى المهتمين باللياقة، لما له من دور في تقوية العضلات، دعم صحة العظام، والحفاظ على الطاقة.

لكن أهميته لا تقتصر على الرياضيين فقط، فهو ضروري للصحة العامة. ومع ذلك، فإن تناوله يجب أن يكون نهجًا طويل الأمد، لا مجرد خطة مؤقتة.

فإدراج البروتين بشكل منتظم ضمن النظام الغذائي هو عادة صحية ينبغي تبنيها مدى الحياة.

من جانبه، شارك مدرب اللياقة البدنية راج جانباث، الذي يشارك بانتظام نصائح اللياقة البدنية مع متابعيه على إنستغرام، هذه المخاوف التي قد تراود الكثيرين.

أخبار ذات علاقة هل الأطعمة المدعمة بالبروتين آمنة للأطفال؟

ولضمان استدامة تناول البروتين بانتظام على مدى عقود، سلّط الضوء على بعض الاستراتيجيات التي تُبسّط الأمر مع مرور الوقت.

يجب أن تحتوي كل وجبة على نوع من البروتين

الخطوة الأولى هي جعل البروتين جزءًا من وجباتك المعتادة، وليس مجرد إضافة، بل جزءًا أساسيًا من الطبق الذي تتناوله، بغض النظر عما تأكله وأين تأكله.

وأضاف المدرب: "تأكد من احتواء كل وجبة تتناولها على نوع من البروتين. لا يهم نوع البروتين، ولا كميته، فقط تأكد من احتواء أي وجبة تتناولها على نوع من البروتين."

التعود على مصادر البروتين الأفضل

الخطوة التالية هي التأكد من اختيارك للمصادر المناسبة. ينصح راج بتحديد المصادر المناسبة، سواءً كنت نباتيًا أم لا.

وأوضح قائلًا: "حدد مصادر البروتين الغنية به، بناءً على قيودك الغذائية، واجعلها جزءًا من يومك.

على سبيل المثال، إذا كنت من آكلي اللحوم، فالبيض واللحوم والمأكولات البحرية كلها رائعة.

أما إذا كنت نباتيًا، فعليك تناول الأجبان قليلة الدسم، والتوفو، والتيمبيه، وقطع الصويا، وما شابه. قد لا تكون معتادًا على ذلك، ولكن حاول تحديدها وإضافتها إلى نظامك الغذائي، والتعود عليها."

البروتين ليس طبقًا جانبيًا

هل أنت من الأشخاص الذين يضعون البيض المسلوق إلى جانب طبقهم الرئيسي، ويسدّون أنوفهم، ويتناولونه بسرعة لمجرد الانتهاء منه؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون أحد أسباب نقص البروتين هو اعتباره طبقًا جانبيًا.

أخبار ذات علاقة هل تفكر بحمية البروتين؟ انتبه لهذه الأخطاء

المكملات الغذائية عند الضرورة

هناك احتمالاتٌ الآن للتخلّف عن تناول الكمية الموصى بها من البروتين رغم التخطيط الجيد للوجبات. اقترح راج تناول مكمل غذائي لسدّ هذه الفجوة.

تتبّع ولكن لا تُفرط في الهوس

في حين أن تتبّع كمية البروتين التي تتناولها يُعلّمك بكمية البروتين التي تستهلكها يوميًا، إلا أن التركيز المفرط عليها قد يأتي بنتائج عكسية.

وحذّر مدرب اللياقة البدنية من أن العدّ المستمر لكل غرام بروتين سيُصيبك بالجنون.