دراسة تؤكد أهمية فحص الرنين المغناطيسي لكشف سرطان البروستات

خلصت دراسة كلية لندن الجامعية، إلى أهمية فحوص الرنين المغناطيسي لكشف سرطان البروستات، مؤكدة أن برنامج الفحص الوطني سيسهم باكتشاف الأورام بشكل مبكر، ما يشكل أساسًا لاستراتيجية وزارة الصحة، وفق ما جاء في صحيفة "التايمز" البريطانية.

وفي تقرير للصحيفة، فإن "الخطة تستهدف توفير فحوصات الرنين المغناطيسي للرجال فوق سن 50 بنفس طريقة فحوصات الأشعة للنساء لاكتشاف سرطان الثدي، ولا سيما أنه يتم تشخيص أكثر من 52,000 حالة سنويًا من سرطان بروستات؛ الأمر الذي يدفع إلى التركيز على الكشف المبكر".

وتعزز الفحوص الرنينية من تشخيص السرطان بشكل أكثر دقة من اختبار PSA، حيث كشفت الدراسة الجديدة عن نجاح الفحوص في اكتشاف حالات السرطان في مراحل مبكرة وتوفير علاج مبكر، كما أسهمت الفحوصات أيضًا في تقليل العلاج غير الضروري وزيادة فرص البقاء للرجال.