اختصاصية تكشف الأطعمة المفيدة والمضرة بالدماغ
كشفت اختصاصية التغذية داريا روساكوفا عن الأطعمة التي تؤثر على الوظائف المعرفية للإنسان، ودعت إلى تناول الأسماك ومنتجات الألبان، وكذلك المكسرات والبذور المختلفة فيما إذا شعر الإنسان بقلق إزاء حالة دماغه.
وفي مقابلة مع وكالة "ريغنوم" الروسية ذكرت الاختصاصية الأطعمة التي تؤثر سلبا على وظائف الدماغ.
وقالت روساكوفا إن تناول النقانق مثلا يشكل خطرا على صحة الدماغ، حيث تحتوي على كميات زائدة من الملح والكوليسترول والمكملات المختلفة، مما يجعل هذا المنتج ليس خطيرا للدماغ فحسب، بل ولجسم الإنسان ككل.
وحذرت الاختصاصية من الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول والذي قد يؤدي إلى اضطرابات في نظام القلب والأوعية الدموية، وتعطيل إمدادات الدم ووظائف الدماغ. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب اللحوم الحمراء سرطان الجهاز الهضمي والكبد وأعضاء أخرى، وفق موقع "إزفيستيا".