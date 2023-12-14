اختصاصية تكشف الأطعمة المفيدة والمضرة بالدماغ

كشفت اختصاصية التغذية داريا روساكوفا عن الأطعمة التي تؤثر على الوظائف المعرفية للإنسان، ودعت إلى تناول الأسماك ومنتجات الألبان، وكذلك المكسرات والبذور المختلفة فيما إذا شعر الإنسان بقلق إزاء حالة دماغه.

وفي مقابلة مع وكالة "ريغنوم" الروسية ذكرت الاختصاصية الأطعمة التي تؤثر سلبا على وظائف الدماغ.