أثار تفشي "السعال الديكي" بين الأطفال قلّق السلطات في فرنسا، التي سجلت منذ بداية العام الجاري بلاغات عن المرض شديد العدوى لدى نحو 20 مجموعة في 8 مناطق في البلاد.

وأعلن مركز مستشفى في نيس وفاة رضيع يعاني السعال الديكي، في حين سجلت الفرق الطبية في المركز الاستشفائي لينفال في مدينة نيس (الألب البحرية) 10 حالات، بحسب محطة "تي.إف1" الفرنسية.

بدورها، دعت هيئة الصحة العامة الفرنسية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انتشار المرض، الذي كان في حالة تراجع في السابق، لكنه لم يختفِ أبدًا في أوروبا، ويمكن أن يكون خطيرًا للغاية.

العدوى والأعراض

والسعال الديكي، عدوى الجهاز التنفسي التي تسببها بكتيريا "البورديتيلا السعال الديكي"، ينتقل بسهولة شديدة عن طريق الهواء، من خلال الاتصال بشخص مريض مصاب بالسعال.

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وتكون العدوى أكبر خلال الأسبوع الأول بعد ظهور الأعراض، إذ يمكن للمصاب حديثًا أن ينقل العدوى إلى ما يصل إلى 17 شخصًا.

ويمكن أن تستمر فترة الحضانة ما بين أسبوع إلى ثلاثة، كما يؤدي السعال الديكي إلى حمى منخفضة قبل أن يظهر في نوبات سعال متكررة وطويلة الأمد، وفي بعض المرضى تكون نوبات السعال مصحوبة بالقيء.

العلاج والمضاعفات

وغالبًا ما يُعَالَج السعال الديكي بشكل جيد للغاية باستخدام المضادات الحيوية الماكرولايدية، ولكنه يمكن أن يكون خطيرًا بالنسبة للأشخاص الضعفاء (مرضى الجهاز التنفسي المزمنين، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة، والنساء الحوامل)، ويسبب مضاعفات، خاصة عند الأطفال.

ويجري علاج السعال الديكي في وقت مبكر جدًا، ويستمر لمدة خمسة أيام فقط بعد بدء العلاج بالمضادات الحيوية الفعالة، مقارنة بثلاثة أسابيع في المتوسط في غياب العلاج، وعلى الرغم من أن الوفيات نادرة، فإنها يمكن أن تحدث بشكل خاص عند الرضع الصغار جدًا وغير المطعمين.

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ومنذ عام 2013، تم إدخال 1000 طفل تحت سن العام الواحد إلى المستشفيات في فرنسا بسبب السعال الديكي، ويُسَجَّل عدد قليل من الوفيات كل عام.

اللقاح

يُعد التطعيم ضد السعال الديكي إلزامياً للرضع (منذ 1 يناير/كانون الثاني 2018)، ويوصى به للأطفال المولودين قبل ذلك، وللحصول على الفاعلية الكاملة، تُؤْخَذ الحقنة الأولى بعد شهرين، والثانية عند 4 أشهر، تليها جرعة معززة عند 11 شهرًا، وأخرى عند 6 سنوات، بالإضافة إلى حقنة ثالثة بين 11 و 13 عامًا.

ومنذ عام 2022، يوصى أيضًا بالتطعيم للنساء الحوامل اعتبارًا من الثلث الثاني من الحمل، ليكون مولودهن محميًا منذ الولادة، وفقًا لتوصيات السلطات الصحية الفرنسية، التي انضمت إلى توصيات العديد من البلدان الأخرى.

وفي أوروبا، جرى الإبلاغ عن زيادة في عدد حالات السعال الديكي منذ منتصف عام 2023، وتتزايد حالات انتشار المرض خلال عام 202.

في حين سُجلت 3 حالات وفاة في التشيك، وحالات أخرى في هولندا، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، المركز الأوروبي للوقاية ومكافحة الأمراض.