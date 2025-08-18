للحفاظ على صحة قلبك.. 8 خرافات شائعة عن الكوليسترول

عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، تنتشر معلومات خاطئة أسرع من الحقائق، ويعتقد كثيرون أن تجنب كل أنواع الدهون هو الحل، أو أن الكوليسترول لا يشكل خطراً إلا مع زيادة الوزن.

لكن هذه الأفكار قد تكون مضللة وخطيرة، لأنها قد تؤدي لاختيارات صحية خاطئة ومخاطر غير معالجَة.

وأوضح ديمتري يارانوف، طبيب القلب، في منشوره على إنستغرام تلك الشائعات:

1. ليس فقط الأشخاص المعرضون للخطر بحاجة للفحص

حيث إن مستويات Lp(a) قد تكون مرتفعة حتى عند الشباب الأصحاء، لذا من الأفضل فحصها مرة واحدة على الأقل.

2. Lp(a) ليس مجرد كوليسترول LDL؛ رغم تشابه الغلاف، يحمل بروتينات إضافية تجعله أكثر تأثيراً في تصلب الشرايين.

3. النظام الغذائي والرياضة لا يخفضان Lp(a) كثيراً، فهو وراثي بشكل رئيس، رغم أن نمط الحياة يؤثر إيجابياً على صحة القلب عمومًا.

4. نتائج الفحوص قد تختلف بسبب اختلاف طرق المختبرات ووحدات القياس، لذا يجب النظر للسياق عند تفسير الأرقام.

5. ارتفاع Lp(a) عامل خطر مثبت، حيث يساهم مباشرة في تراكم اللويحات ومرض الصمام الأبهري.

6. مستويات Lp(a) مستقرة مدى الحياة بعد الطفولة، وإذا ارتفعت مرة تبقى مرتفعة.

7. رغم قلة الخيارات العلاجية حالياً، توجد أدوية جديدة فعالة في مراحل تجارب سريرية متقدمة، لذا من المهم متابعة التطورات.

8. الخطر يبدأ مبكراً، إذ يمكن لارتفاع Lp(a) أن يسرع الإصابة بأمراض القلب قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة.