أحدث ترندات "تيك توك".. هل "التوت البري" مفيد للنساء؟ (فيديو)

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients عن فوائد مشروب التوت البري الغني بالبوليفينول على صحة الجلد والدهون والميكروبيوم لدى النساء.

ويساهم البوليفينول، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، في الحد من تأثيرات الشيخوخة الخارجية والداخلية، التي تنتج عن التعرض للشمس والتلوث، بالإضافة إلى التراكم الطبيعي لجزيئات الأكسجين التفاعلية.

وأُجريت التجربة العشوائية على 24 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و65 عامًا، وتناولت المشاركات مشروب التوت البري أو دواءً وهميًا لمدة ستة أسابيع، وقُيِّمَت تأثيراته على الجلد، والدهون، والميكروبيوم.

وأظهرت الدراسة تحسنًا ملحوظًا في مرونة الجلد ونعومته، مع تقليل الاحمرار الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، خصوصًا عند النساء فوق الأربعين.

كما أظهرت النتائج انخفاضًا في التجاعيد وزيادة نشاط إنزيمات مضادة للأكسدة مثل SOD وGPx؛ ما يعزز من صحة الجلد.

وفي فيديو نشرته الدكتورة سارة علي عبر تطبيق "تيك توك"، وحصد أكثر من 439 مشاهدة، تحدثت فيه عن فوائد عصير التوت البري

وبحسب موقع News Medical، فيما يلي فوائد عصير التوت البري: