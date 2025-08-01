لقاح روسي جديد يدخل الخدمة لعلاج سرطان المثانة

في خطوة تُعدّ تقدمًا نوعيًا في مجال علاج الأورام، أعلن مركز "غاماليا" الوطني لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في روسيا بدء استخدام لقاح "إيمورون-فاك" كعلاج مناعي فعّال لمرضى سرطان المثانة، بعد تسجيله رسميًا من قبل وزارة الصحة الروسية.

اللقاح مخصص للعلاج بعد العمليات الجراحية، إذ يهدف إلى منع عودة الأورام مجدداً من خلال تحفيز الجهاز المناعي للمريض وتعزيز قدرته على مقاومة الخلايا السرطانية.

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ووفقاً لمدير المركز، الدكتور ألكسندر غينتسبورغ، فإن "إيمورون-فاك" أثبت فعاليته العالية، ويحظى حالياً بطلب متزايد من دول رابطة الدول المستقلة، مشيراً إلى وجود خطة لإرسال دفعة كبيرة من اللقاح إلى أرمينيا قريباً.

غينتسبورغ أوضح أن التجارب السريرية الخاصة باللقاح أُنجزت بنجاح، وأسفرت عن نتائج إضافية مشجعة ستُسهم في تحسين فهم الأطباء لآلية تأثيره المناعي ضد الأورام.

كما أشار إلى أن هذه النتائج تفتح الباب أمام تطوير تطبيقات علاجية أوسع في المستقبل.

وبحسب المعلومات المرفقة باللقاح، فإن "إيمورون-فاك" يُستخدم خصيصاً في حالات سرطان المثانة السطحي، إما كعلاج مناعي مساعد بعد استئصال الورم وإما كوسيلة وقائية لمنع تكراره.

ويعمل اللقاح على تنشيط الخلايا المناعية لمحاربة الخلايا السرطانية المتبقية ومنع انتشارها.