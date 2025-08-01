مصادر طبية: 71 قتيلاً بنيران إسرائيلية في غزة منذ فجر اليوم بينهم 38 من طالبي المساعدات

logo
صحة

لقاح روسي جديد يدخل الخدمة لعلاج سرطان المثانة

لقاح روسي جديد يدخل الخدمة لعلاج سرطان المثانة
لقاح روسي جديد لعلاج سرطان المثانةالمصدر: وسائل إعلام روسية
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 7:28 م

في خطوة تُعدّ تقدمًا نوعيًا في مجال علاج الأورام، أعلن مركز "غاماليا" الوطني لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في روسيا بدء استخدام لقاح "إيمورون-فاك" كعلاج مناعي فعّال لمرضى سرطان المثانة، بعد تسجيله رسميًا من قبل وزارة الصحة الروسية.

اللقاح مخصص للعلاج بعد العمليات الجراحية، إذ يهدف إلى منع عودة الأورام مجدداً من خلال تحفيز الجهاز المناعي للمريض وتعزيز قدرته على مقاومة الخلايا السرطانية.

أخبار ذات علاقة

خبراء يكشفون منشأ الأورام.. هل يمكن وأد السرطان في مهده؟

خبراء يكشفون منشأ الأورام.. هل يمكن وأد السرطان في مهده؟

ووفقاً لمدير المركز، الدكتور ألكسندر غينتسبورغ، فإن "إيمورون-فاك" أثبت فعاليته العالية، ويحظى حالياً بطلب متزايد من دول رابطة الدول المستقلة، مشيراً إلى وجود خطة لإرسال دفعة كبيرة من اللقاح إلى أرمينيا قريباً.

غينتسبورغ أوضح أن التجارب السريرية الخاصة باللقاح أُنجزت بنجاح، وأسفرت عن نتائج إضافية مشجعة ستُسهم في تحسين فهم الأطباء لآلية تأثيره المناعي ضد الأورام.

كما أشار إلى أن هذه النتائج تفتح الباب أمام تطوير تطبيقات علاجية أوسع في المستقبل.

أخبار ذات علاقة

حُقن منع الحمل ترفع نسبة الإصابة بـ"نوع خطير" من الأورام

حُقن منع الحمل ترفع نسبة الإصابة بـ"نوع خطير" من الأورام

وبحسب المعلومات المرفقة باللقاح، فإن "إيمورون-فاك" يُستخدم خصيصاً في حالات سرطان المثانة السطحي، إما كعلاج مناعي مساعد بعد استئصال الورم وإما كوسيلة وقائية لمنع تكراره.

ويعمل اللقاح على تنشيط الخلايا المناعية لمحاربة الخلايا السرطانية المتبقية ومنع انتشارها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC