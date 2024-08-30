منها دعم صحة الجلد.. 5 فوائد لشرب الماء المالح في الصباح

يعد شرب كوب من الماء المالح كل صباح عادة تزداد شعبيتها نظرًا لفوائدها الصحية المحتملة. عندما يُحَضَّر الماء المالح بشكل صحيح ويستهلك باعتدال.

ويمكن أن يقدم العديد من المزايا للجسم، بدءًا من تعزيز الترطيب وصولًا إلى تحسين وظيفة الجهاز الهضمي.

تقول سادنا سينغ، أخصائية التغذية، إن الماء المالح يوفر ميزة إضافية تتعلق بتجديد الإلكتروليتات، مما يجعله مفيدًا على نحو خاص للرياضيين والأشخاص الذين يعيشون في مناخات حارة.

وبحسب موقع "Indian Express"، فيما يلي 5 فوائد صحية لشرب الماء المالح في الصباح:

الترطيب وتوازن الإلكتروليت

يساعد الماء المالح على تعويض الإلكتروليتات المفقودة مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وهو أمر ضروري للترطيب السليم، ووظائف الأعصاب، والعضلات.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يعزز الماء المالح إنتاج الإنزيمات الهاضمة وحمض الهيدروكلوريك، مما يسهم في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وقد يساعد أيضًا في تخفيف الإمساك.

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دعم صحة الجلد

تساهم المعادن الموجودة في الماء المالح في تحسين حالات الجلد مثل الإكزيما، والصدفية من خلال تقليل الالتهابات، وتعزيز الشفاء.

تحسين صحة الجهاز التنفسي

الغرغرة بالماء المالح يمكن أن تهدئ من التهابات الحلق، وتساعد على تقليل المخاط، وتخفيف أعراض الحساسية، ونزلات البرد.

المساهمة في إزالة السموم

الماء المالح يمكن أن يعمل كمدر للبول خفيف، مما يعزز من إنتاج البول، ويساعد على طرد السموم من الجسم.

وتوصي سينغ باستخدام أملاح غير مكررة مثل ملح الهيمالايا الوردي أو ملح البحر لتحقيق أقصى استفادة صحية، مع البدء بكمية صغيرة، وتجنب الإفراط.