أسوأ 5 زيوت مستخدمة في الطهي.. احذرها

عندما يتعلق الأمر بالطهي، يشكل نوع الزيت الذي نستخدمه تأثيرًا كبيرًا على صحتنا، فهناك بعض الزيوت التي يجب تجنبها لِما لها من تأثيرات ضارة وخطيرة.

في تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا" عرض أخصائيو تغذية بعض الجوانب السلبية لأنواع زيوت شهيرة يستخدمها الكثيرون، إلا أنها تشكل ضررًا على الصحة:

زيت الذرة

رغم شيوع استخدامه، فإن قيمته الغذائية منعدمة وله آثار صحية خطيرة، لاحتوائه على نسب كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تسبب زيادة في الوزن واضطرابات بوظائف الدماغ وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيت فول الصويا

يُستخدم على نطاق واسع، ولكنه يحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 6 الدهنية؛ ما يجعله غير مفضل لبعض الأشخاص خصوصًا المصابين بالسكري، لأنه يعمل على رفع ضغط الدم.

زيت جوز الهند

يُعتبر هذا الزيت الاستوائي غنيًّا بالدهون المشبعة، ويرى بعض الخبراء أن استخدامه بكثرة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.