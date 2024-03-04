أسوأ 5 زيوت مستخدمة في الطهي.. احذرها
عندما يتعلق الأمر بالطهي، يشكل نوع الزيت الذي نستخدمه تأثيرًا كبيرًا على صحتنا، فهناك بعض الزيوت التي يجب تجنبها لِما لها من تأثيرات ضارة وخطيرة.
في تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا" عرض أخصائيو تغذية بعض الجوانب السلبية لأنواع زيوت شهيرة يستخدمها الكثيرون، إلا أنها تشكل ضررًا على الصحة:
زيت الذرة
رغم شيوع استخدامه، فإن قيمته الغذائية منعدمة وله آثار صحية خطيرة، لاحتوائه على نسب كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تسبب زيادة في الوزن واضطرابات بوظائف الدماغ وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.
زيت فول الصويا
يُستخدم على نطاق واسع، ولكنه يحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 6 الدهنية؛ ما يجعله غير مفضل لبعض الأشخاص خصوصًا المصابين بالسكري، لأنه يعمل على رفع ضغط الدم.
زيت جوز الهند
يُعتبر هذا الزيت الاستوائي غنيًّا بالدهون المشبعة، ويرى بعض الخبراء أن استخدامه بكثرة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
زيت نخالة الأرز
غالبًا ما يتم الإشادة به لاحتوائه على فيتامين E، إلا أن الأخصائيين يحذرون من استخدامه المفرط لاحتوائه على مستويات عالية من أحماض أوميغا 6 الدهنية، التي تعطل التوازن بين أوميغا 3 وأوميغا 6 في الجسم، ما قد يؤدي إلى حدوث التهابات ومضاعفات صحية أخرى.
زيت النخيل
رغم استخدامه على نطاق واسع وتوفره بأسعار معقولة، فإنه يعد من أكثر الزيوت خطورة على الصحة والبيئة. إذ يسهم محتواه العالي من الدهون المشبعة في ارتفاع مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. كما ترتبط زراعة زيت النخيل بإزالة الغابات وتدمير الموائل وتعريض أنواع الحياة البرية للخطر.
الزيوت المناسبة
يشجع أخصائيو التغذية على استبدال الزيوت السابقة بزيت الأفوكادو أو زيت بذور العنب أوزيت الزيتون البكر لأن جميعها توفر نكهة مميزة وفوائد صحية جمة.