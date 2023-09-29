إسرائيل تتجهز لمواجهة جديدة مع كورونا
تستعد السلطات الصحية في إسرائيل، لمواجهة موجة جديدة من وباء كورونا، حيث أبرمت عقدا لشراء مليوني جرعة من لقاح موديرنا المضاد للفيروس، ومن المقرر أن يتم استلامها خلال الأيام المقبلة.
ووفق الإذاعة العامة الإسرائيلية، فقد جرى تصميم هذه النسخة الجديدة من اللقاح ليكون مضادا للفيروس من سلالة أوميكرون، وذلك بهدف توفير حاجز أمام أحدث متغيرات الوباء.
ومن المقرر أن تبدأ حملة تطعيم جديدة في أكتوبر المقبل، خصوصا وأن هناك 200 ألف جرعة في طريقها بالفعل إلى إسرائيل.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت عن المرحلة الأولى من حملة التطعيم، والتي ستستهدف الأشخاص المعرضين للخطر وكبار السن، في حين ستستهدف المرحلة الثانية جميع السكان مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل.
يذكر أن إسرائيل سجلت مؤخرا ارتفاعا حادا للغاية في معدلات الإصابة بوباء كورونا، فضلا عن زيادة في حالات العلاج في المستشفيات.