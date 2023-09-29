إسرائيل تتجهز لمواجهة جديدة مع كورونا

تستعد السلطات الصحية في إسرائيل، لمواجهة موجة جديدة من وباء كورونا، حيث أبرمت عقدا لشراء مليوني جرعة من لقاح موديرنا المضاد للفيروس، ومن المقرر أن يتم استلامها خلال الأيام المقبلة.

ووفق الإذاعة العامة الإسرائيلية، فقد جرى تصميم هذه النسخة الجديدة من اللقاح ليكون مضادا للفيروس من سلالة أوميكرون، وذلك بهدف توفير حاجز أمام أحدث متغيرات الوباء.