توصيات لمساعدة طفلك على النوم بهدوء

حذر أطباء من أن عدم حصول الأطفال على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يؤثر على نموهم الجسدي وتنظيمهم العاطفي وسلوكهم، وقدموا توصيات لمساعدة الآباء والأمهات على مساعدة أبنائهم.

جاء ذلك تعليقًا على استطلاع أجراه مستشفى الأطفال C.S. Mott التابع لجامعة ميشيغان الامريكي، وكشف أن واحدًا من كل أربعة آباء يجدون صعوبة في جعل أطفالهم الصغار ينامون، بحسب تقرير لموقع "sciencedaily".

وذكر التقرير أن هذه العائلات غالبًا ما تفتقر إلى روتين منتظم لوقت النوم، وتميل إلى ترك التلفاز مشغلًا، وكثيرًا ما يبقون مع أطفالهم حتى يناموا.

وتشير الدراسة إلى أن العديد من مشاكل وقت النوم تنبع من القلق الليلي لدى الأطفال.

ففي حين أن معظم العائلات قد أسست طقوسًا لوقت النوم، فإن الكثير منها يعتمد على استراتيجيات قد تزيد من تحديات النوم على المدى الطويل.

وتقول أستاذة الصحة العامة المشاركة في الاستطلاع، سارة كلارك: "تؤكد تقاريرنا على الصراع الشائع لجعل الأطفال الصغار ينامون. عندما يصبح هذا الانتقال إلى وقت النوم صراعًا ليليًا، قد يتبع بعض الأهل عادات توفر الراحة الفورية ولكنها قد تؤدي إلى مشاكل نوم أكبر في المستقبل."

وتؤكد كلارك على أهمية اتباع روتين ثابت لوقت النوم، مشيرة إلى أن عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يؤثر على نمو الأطفال الجسدي وتنظيمهم العاطفي وسلوكهم.

وقد شمل الاستطلاع الذي أجري في فبراير/ شباط أكثر من 781 ولي أمر لأطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وست سنوات.