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صحة

يتسببان بالتهاب "لا يزول".. تحذيرات من متحورين جديدين لكورونا

يتسببان بالتهاب "لا يزول".. تحذيرات من متحورين جديدين لكورونا
طفلة تتلقى لقاح للوقاية من فيروس كوروناالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 8:18 ص

حذر علماء من احتمالية انتشار متحورين جديدين لفيروس كورونا، تؤدي الإصابة بأي منهما إلى المعاناة من سعال عنيد أو التهاب في الحلق لا يزول، بحسب مانشرته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن العلماء قولهم إن "متحوري فليرت وإل بي.1، ينتشران بسهولة كبيرة خلال موسم الصيف، حيث تؤدي زيادة السفر والأحداث الكبرى مثل المهرجانات، إلى الازدحام، خاصة أنه لم يعد هناك ارتداء الكمامات الواقية أو التباعد الاجتماعي".

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وأفاد العلماء بأن "المتحورين يستطيعان التهرب من المناعة، بسبب احتواء متحور فليرت" على تغييرات محددة في بروتين سبايك؛ ما يجعل الأشخاص، الذين تم تطعيمهم، عرضة للإصابة بالعدوى، وبالمثل، يحتوي متغير LB.1 على طفرات تساعده على الانتشار وربما تضعف الحماية التي يحصل عليها الجسم من المناعة السابقة؛ ما يجعل هذه المتغيرات مختلفة عن الإصدارات السابقة من الفيروس".

إلى ذلك، كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن أن "كوفيد-19 مازال يودي بنحو 1700 شخص أسبوعيا في أنحاء العالم"، داعية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة إلى "مواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس".

كوروناالسعالالصيف

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