تغييرات بسيطة في نمط الحياة تقلل خطر السكري

يحظى النظام الغذائي المتوسطي بتقدير واسع من الأطباء والعلماء بفضل غناه بالفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، ودوره في الوقاية من العديد من الأمراض.

لكن باحثين من إسبانيا والولايات المتحدة كشفوا مؤخرًا عن طريقة لتعزيز فعاليته، إذ أظهرت دراستهم أن هذا النظام يصبح أكثر فاعلية عند دمجه مع ممارسة التمارين بانتظام، الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية، وتلقّي إرشادات مهنية لفقدان الوزن.

وتوصل فريق من العلماء إلى أن دمج حمية البحر المتوسط مع ممارسة التمارين بانتظام، وخفض السعرات الحرارية، والحصول على دعم مهني لفقدان الوزن، يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنحو 33%.

وقال البروفيسور ميغيل مارتينيز جونزاليس، أخصائي التغذية من جامعة نافارا وأحد المشاركين في الدراسة، إن هذا النهج الثلاثي "يُظهر فائدة صحية عامة واضحة وملموسة".

وأضاف البروفيسور فرانك هو، خبير التغذية والوبائيات، أن "العالم يواجه وباءً متزايدًا من السكري، ودراستنا تُثبت أن تعديلات بسيطة ومستدامة في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تقي ملايين الأشخاص من الإصابة به".

في الدراسة المنشورة في دورية (Annals of Internal Medicine)، تم تقسيم 4746 بالغًا من ذوي الوزن الزائد أو السمنة إلى مجموعتين لمتابعة تأثير تلك التغييرات.

ورغم أن جميع المشاركين في الدراسة لم يكونوا مصابين بمرض السكري من النوع الثاني عند بداية التجربة، إلا أنهم كانوا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من المشاكل الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

التزم نصف المشاركين بالنظام الغذائي المتوسطي مع تقليل السعرات الحرارية بحوالي 600 سعرة يوميًّا، بالإضافة إلى ممارسة تمارين معتدلة وتلقي تدريب احترافي لفقدان الوزن، بينما اتبع النصف الآخر النظام الغذائي المتوسطي فقط.

على مدار ست سنوات من المتابعة، أظهرت النتائج أن المجموعة التي أجرت التغييرات الصحية الإضافية قلّ خطر إصابتها بمرض السكري بنسبة 31% مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وخسر هؤلاء المشاركون أكثر من 3.3 كيلوغرام، وخفضوا محيط الخصر بمقدار 3.6 سم، مقابل فقدان 0.6 كجم و0.3 سم في المجموعة الأخرى.

يحدث السكري من النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الإنسولين، الهرمون المسؤول عن تنظيم السكر في الدم، ويتأثر بتوريث العوامل الجينية بالإضافة إلى نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين والسمنة.