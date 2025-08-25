هل تؤثر حقن التخسيس على شبكية العين؟

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة تورنتو، أن بعض الأدوية الشائعة المستخدمة لإنقاص الوزن أو لعلاج السكري من النوع الثاني، مثل: OzempicوWegovy وMounjaro، قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي الرطب المرتبط بالعمر (AMD)، أحد أبرز أسباب فقدان البصر لدى من تجاوزوا سن 55 عامًا.

وبحسب نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA لطب العيون، يونيو 2025، فإن تحليل بيانات صحية شمل أكثر من 139 ألف مريض سكري تبلغ أعمارهم 66 عامًا أو أكثر، أظهر أن الأشخاص الذين استخدموا أدوية محفزة لمستقبلات GLP-1 لأكثر من ستة أشهر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتنكس البقعي بمقدار 2.2 مرة مقارنةً بغيرهم.

ورغم أن الآلية البيولوجية الكاملة للعلاقة بين هذه الأدوية والمرض لم تتضح بعد، فإن النتائج أثارت قلقًا متزايدًا لدى الأطباء، خاصة مع تزايد وصف هذه الأدوية لفقدان الوزن أو لمراحل ما قبل السكري، بما يشمل شرائح عمرية أوسع من المرضى.

لماذا تزداد أهمية الفحص المبكر؟

يُعد التنكس البقعي الرطب من الأمراض التي قد تتطور بسرعة وتؤدي إلى فقدان دائم للرؤية المركزية إذا لم تُشخص وتُعالج في وقت مبكر، وغالبًا ما يبدأ دون أعراض واضحة.

لذلك، يشدد الخبراء على أهمية الفحص المنتظم، خصوصًا لدى من تزيد أعمارهم على 55 عامًا، أو المصابين بالسكري، أو من لديهم تاريخ عائلي مع المرض.