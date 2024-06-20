"التربع في الجلوس" عند تناول الطعام يحسن الهضم والصحة
أظهرت الدراسات أن وضعية جلوسك أثناء تناول الطعام تؤثر بشكل كبير على عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وكذلك الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وارتجاع الحمض.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، ينصح بالجلوس على الأرض مع وضعية التربع، وهي وضعية تعرف باسم "سوكاسانا" (التربع في الجلوس)، التي تعتبر تقليدًا في العديد من الثقافات.
وتعمل هذه الوضعية على محاذاة الجسم لتعزيز الهضم الأمثل وامتصاص العناصر الغذائية. إذ تكون عضلات المعدة مسترخية بشكل طبيعي، ما يساعد على الهضم ويساعد في منع الانتفاخ وعسر الهضم.
كما تدعم "سوكاسانا" العصب المبهم، وهو لاعب رئيس في عملية الهضم، من خلال تنظيم الجهاز العصبي السمبتاوي، والذي غالبًا ما يُطلق عليه نظام "الراحة والهضم"، فإن هذه الوضعية تحفز حالة من الهدوء والاسترخاء، ما يسهل تحلل الطعام واستيعاب العناصر الغذائية بكفاءة، وبالتالي تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
وتناول الطعام أثناء الجلوس متربع الساقين يعزز اليقظة ويشجع على اتصال أعمق مع فعل الأكل؛ ما يجعل الشخص أكثر وعيًا باختياراته الغذائية وعادات المضغ.
كما إن هذه الوضعية تحسن وظائف الحركة الفموية، وتسمح بنطاق أفضل لحركات الفك واللسان أثناء الأكل، وتدعم صحة الفم والأسنان والعمود الفقري، ما يمنع إجهاد الظهر والرقبة.