"التربع في الجلوس" عند تناول الطعام يحسن الهضم والصحة

أظهرت الدراسات أن وضعية جلوسك أثناء تناول الطعام تؤثر بشكل كبير على عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وكذلك الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وارتجاع الحمض.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، ينصح بالجلوس على الأرض مع وضعية التربع، وهي وضعية تعرف باسم "سوكاسانا" (التربع في الجلوس)، التي تعتبر تقليدًا في العديد من الثقافات.

وتعمل هذه الوضعية على محاذاة الجسم لتعزيز الهضم الأمثل وامتصاص العناصر الغذائية. إذ تكون عضلات المعدة مسترخية بشكل طبيعي، ما يساعد على الهضم ويساعد في منع الانتفاخ وعسر الهضم.