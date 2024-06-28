منها آلام الصدر.. 5 آثار جانبية لزيادة استهلاك الكافيين
يتم استهلاك الكافيين، الموجود في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، على نطاق واسع لتأثيراته المنشطة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى العديد من الآثار الصحية الضارة.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي 5 آثار جانبية لجرعة زائدة من الكافيين:
القلق والعصبية
يمكن أن تزيد الجرعات العالية من الكافيين من مستويات القلق وتحفز العصبية، نتيجة تأثيره المنبه على الجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من استجابات الإجهاد واضطرابات القلق.
الأرق
يمنع الكافيين الأدينوزين، الكيميائي الذي يحفز النوم، مما يؤدي إلى صعوبة النوم واضطراب أنماط النوم والأرق، وهذا يسهم في التعب، وانخفاض الإنتاجية خلال النهار.
مشاكل في الجهاز الهضمي
يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى مشاكل مثل الحموضة ومتلازمة القولون العصبي، لإنه يحفز إنتاج حمض المعدة، مما يمكن أن يسبب ارتجاع الحمض وحرقة المعدة، ويزيد من تفاقم حالات مثل التهاب المعدة والقرحة.
مشاكل القلب والأوعية الدموية
يؤثر الكافيين بشكل كبير على نظام القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم تناول الكافيين بحذر.
آلام الصدر
يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين إلى آلام في الصدر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية سابقة، مما يزيد من خطر المضاعفات القلبية.