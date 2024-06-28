منها آلام الصدر.. 5 آثار جانبية لزيادة استهلاك الكافيين

يتم استهلاك الكافيين، الموجود في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، على نطاق واسع لتأثيراته المنشطة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى العديد من الآثار الصحية الضارة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي 5 آثار جانبية لجرعة زائدة من الكافيين:

القلق والعصبية

يمكن أن تزيد الجرعات العالية من الكافيين من مستويات القلق وتحفز العصبية، نتيجة تأثيره المنبه على الجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من استجابات الإجهاد واضطرابات القلق.

الأرق

يمنع الكافيين الأدينوزين، الكيميائي الذي يحفز النوم، مما يؤدي إلى صعوبة النوم واضطراب أنماط النوم والأرق، وهذا يسهم في التعب، وانخفاض الإنتاجية خلال النهار.