شفاء 4 أطفال من الصمم بواسطة العلاج الجيني

وبحسب الصحيفة، يمكن أن يعزى نجاح هذا العلاج الرائد إلى التصحيح الوراثي الدقيق والإدارة الدقيقة للناقل الفيروسي مباشرة في الأذن الداخلية.

ويعد هذا الإنجاز بمثابة مقدمة واعدة لثلاث تجارب سريرية إضافية باستخدام نفس تقنية العلاج الجيني، إذ أعلنت شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية، بالفعل عن نتائج إيجابية على طفل رضيع وتخطط لتوسيع نطاق التجربة لتشمل 22 طفلاً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا.

وهناك تجربة أخرى، بدعم من شركة إيلي ليلي، ستشمل 14 طفلاً في الولايات المتحدة وتايوان.

أما التجربة الثالثة، والتي من المقرر أن تبدأ قريبًا، فهي عبارة عن تعاون بين شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية "سينسوريون"، وأطباء من مستشفى Necker-Enfants Malades، وباحثين من معهد باستور في معهد السمع في باريس.

وختمت الصحيفة قولها إنه في حين أن زراعة القوقعة الصناعية كانت حلاً محوريًّا للصمم العميق المستحث وراثيًّا، فقد دفعت تكلفتها العالية ونتائجها المتغيرة إلى اتباع أساليب أكثر استهدافًا، مثل العلاج الجيني.

المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية