"إيريس".. متحور جديد يبدأ بالظهور بعد "أوميكرون"

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد من فيروس كورونا بدأ بالانتشار بشكلٍ متزايد في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة إن المتحور الجديد "إيريس" وُضع تحت الرقابة بعد تسجيل عدد من إصابات كوفيد في آسيا، وبعد انتهاء فترة المراقبة للمتحور"إيريس" الجديد، وتم تصنيفه على أنه غير مقلق .

وأوضحت أن "إيريس" تجاوز المتحورات الأخرى المتواجدة في الولايات المتحدة وسجل أكبر نسبة من حالات كوفيد، فيما سجل حالات متفرقة في أستراليا.

وبينت المنظمة أنه لا يوجد أي دليل حول وجود اختلاف بين المتحورات القديمة والجديدة، إلا أنه لا بد من توثيق شدة المرض للمراقبة.

وأكدت أن المتحورات تتشابه في طريقة دخولها إلى الجسم والخلايا بالإضافة إلى الأعراض المعروفة للمرض.

وأشارت إلى أن "إيريس" كغيره من المتحورا ت يرتبط انتقاله بعدة عوامل أهمها توقيت تعزيز اللقاح، الطقس البارد وجهاز المناعة لدى الإنسان.

وتستمر معدلات الإصابة بفيروس إيريس في أستراليا بالانخفاض، فيما شهدت الهند حالات متفرقة، حيث يسيطر فيروس أوميكرون فيها لتصل نسبته إلى 92% من إجمالي الإصابات.

المصدر: آسيا تايمز