في يوم الأغذية العالمي.. هذه العناصر ضرورية لجسمك

يسلط يوم الغذاء العالمي، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 16 أكتوبر، الضوء على قضية الجوع العالمية وأهمية ضمان الوصول إلى الغذاء للجميع.

ويعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية الأساسية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة الجيدة والرفاهية، بحسب ما يؤكده خبراء في مجال الصحة.

وهناك عدد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للعمل بشكل مثالي، ما يمنع الإصابة بعدد كبير من الأمراض والاضطرابات.

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ويقول الخبراء إن نقص هذه العناصر قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، ومنها:

1. البروتين

البروتين ضروري لبناء وإصلاح جميع أنسجة الجسم، بما في ذلك الشعر والبشرة والأظافر. كما أنه مهم للحفاظ على قوة العظام والعضلات.

وتشمل المصادر الجيدة للبروتين اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات والفاصوليا والتوفو.

2. الكربوهيدرات

تمد الكربوهيدرات الجسم بالطاقة، تصنف بنوعين معقدة وبسيطة.

الكربوهيدرات المعقدة، موجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، وتوفر الطاقة المستدامة وهي غنية بالألياف.

أما الكربوهيدرات البسيطة، فهي موجودة في الحبوب المكررة والأطعمة السكرية، ويجب تناولها باعتدال.

3. الدهون

الدهون الصحية ضرورية للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج الهرمونات، ونمو الخلايا، وامتصاص العناصر الغذائية.

وتشمل المصادر الجيدة للدهون الصحية الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.

4. الفيتامينات

الفيتامينات هي مغذيات دقيقة أساسية تلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة. بعض الفيتامينات الأساسية للصحة العامة تشمل

فيتامين أ: موجود في الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والكرنب، وهو مهم للرؤية ووظيفة المناعة ونمو الخلايا.

فيتامين سي: موجود في الحمضيات والتوت والطماطم، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.

فيتامين د: موجود في ضوء الشمس والأطعمة المدعمة مثل الحليب والحبوب، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

فيتامين ب12: موجود في اللحوم والدواجن والأسماك والحبوب المدعمة، وهو مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب.

5. المعادن

المعادن هي مواد غير عضوية ضرورية للعديد من وظائف الجسم، وأبرزها:

الحديد: موجود في اللحوم والدواجن والأسماك والحبوب المدعمة، وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين.

الكالسيوم: موجود في منتجات الألبان، والخضراوات الورقية، والأطعمة المدعمة. وهو ضروري لصحة العظام.

البوتاسيوم: موجود في الموز والبطاطا والسبانخ، وهو مهم لتنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات.

الماغنيسيوم: موجود في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة. وهو مهم للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك وظائف العضلات والأعصاب.