"أطعمة مرضى السكري".. خدعة تسويقية بلا فوائد حقيقية

حذّرت جمعية السكري في المملكة المتحدة من خطورة التسويق لمنتجات تحمل ملصق "أطعمة لمرضى السكري"، مؤكدة أن هذه الأطعمة لا تقدم أي فائدة خاصة مقارنة بالنظام الغذائي الصحي المتوازن، بل قد تكون مضللة وتشكل عبئا ماليا وصحيا على المستهلكين.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح الخبراء أن وصف المنتجات بهذه الطريقة أصبح مخالفا للقانون البريطاني، لغياب أي دليل علمي على فعاليتها، مشيرين إلى أنها غالبا ما تحتوي على نسب الدهون والسعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة العادية، كما يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، وفي بعض الحالات تُحدث تأثيرا مُليّنا.

أخبار ذات علاقة السكري من النوع الثاني يضاعف خطر الإصابة بهذه الأمراض

وشددت الجمعية على أن استخدام أوصاف مثل "مناسب لمرضى السكري" يسبب ارتباكا خاصا لدى المشخّصين حديثا بالمرض، ويدفعهم إلى الاعتقاد بضرورة إدخال هذه المنتجات في غذائهم، رغم أنها عادةً أغلى من البدائل التقليدية.

وبدلاً من ذلك، أوصى الخبراء بالتركيز على خيارات صحية مثل الكربوهيدرات المعقدة (الحبوب الكاملة، الفواكه، الزبادي الطبيعي)، مع تقليل بعض الأطعمة الضارة أبرزها:

الملح

الخبز الأبيض والأطعمة قليلة الألياف

اللحوم الحمراء والمصنّعة

السكريات الحرة

المكملات الغذائية غير الموصى بها طبيا

كما نصح الخبراء بتقليل استهلاك السكريات الحرة الموجودة في المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة، واستبدالها بالماء أو الحليب أو الشاي والقهوة دون سكر. ويمكن للمُحليات منخفضة أو خالية السعرات أن تكون بديلا مناسبا للتحكم في الوزن وتقليل استهلاك السكر.

أخبار ذات علاقة تغييرات بسيطة في نمط الحياة تقلل خطر السكري

وأكدت الجمعية أن تناول الفيتامينات والمكملات المعدنية لا يساعد في إدارة مرض السكري، ما لم يُوصِ به الطبيب لسبب محدد، مثل حمض الفوليك أثناء الحمل، لافتة إلى أن بعض المكملات قد تتعارض مع الأدوية أو تفاقم مضاعفات المرض، مثل مشاكل الكلى.