كيف يدمّر اختيارك الخاطئ للحذاء قدميك وصحتك؟

حذّر خبراء في طب القدم والعلاج الطبيعي من أن الأحذية غير المناسبة قد تكون سببًا مباشرًا في العديد من المشكلات الصحية، بدءًا من آلام القدم، وصولًا إلى آلام الركبة، والورك، وأسفل الظهر.

وفي تقرير نُشر، مؤخرًا، في موقع "ناشونال جيوغرافيك"، أشار مختصون إلى أن عدم انتقاء الحذاء المناسب في المهام اليومية مثل التسوق أو توصيل الأطفال، يمكن أن يخلّف آثارًا جسدية ممتدة.

وأكد الدكتور ميغيل كونها، اختصاصي طب القدم ومؤسس عيادة "Gotham Footcare"، أن "القدمين تشكلان أساس الجسم، وأي اختلال في دعمهما ينعكس على التوازن العام والصحة الهيكلية للجسم"، موضحًا أن الأحذية غير المدعومة جيدًا تساهم في الشعور بالتعب، وتؤثر سلبًا على المحاذاة الطبيعية للجسم.

أخبار ذات علاقة "أديداس" الألمانية تعتذر للمكسيك بعد أزمة تسبب بها تصميم حذاء (صور)

ويشرح أخصائي العلاج الطبيعي أوتو لام، أن حركة المشي الطبيعية تتطلب مرونة في حركة القدم، تبدأ من الكعب، وتنتهي بدفع الأرض عبر أصابع القدم. ولكن الأحذية الضيقة أو غير المصممة بشكل صحيح تعيق هذه الآلية، مما يدفع الجسم للتعويض عبر مفاصل وعضلات أخرى، وهو ما يؤدي إلى ظهور مشكلات مزمنة مع مرور الوقت.

وأشار التقرير إلى أن أنواعًا معينة من الأحذية تشكل خطورة أكبر، مثل الشباشب التي تجبر القدم على قبض الأصابع للإبقاء عليها، والكعب العالي الذي يغيّر مركز الثقل للأمام، مما يزيد الضغط على مقدمة القدم، وأسفل الظهر، إضافة إلى الأحذية المسطحة أو القديمة التي تفتقر إلى دعم القوس الطبيعي للقدم.

ما علاقة نمط تآكل الحذاء؟

وبحسب الدكتور كونها، فإن فحص نمط تآكل الحذاء يمكن أن يكشف عن اختلالات في طريقة المشي، مثل الإفراط في دوران القدم للداخل (Overpronation)، والذي يرتبط بمشكلات صحية مثل التهاب اللفافة الأخمصية، والتهاب وتر العرقوب، وآلام المفاصل.

وينصح الخبراء بضرورة اختيار الأحذية التي تدعم الحركة الطبيعية للقدم، وتراعي اختلافات شكل القدم، لتجنّب سلسلة من الآلام التي قد تبدأ من القدم وتمتد إلى باقي الجسم.



