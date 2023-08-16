نوع من التوابل يساعد على حرق الدهون وخفض الوزن

الهيل وراء فقدان الدهون وتقليل الوزن وزيادة الشهية، هذا ما كشفته دراسة أمريكية جديدة، بقيادة أستاذة علوم الأغذية في كلية الزراعة بجامعة تكساس إيه. آند. إم.، الدكتورة لويس زيفالوس، التي قالت إن النتائج أظهرت أن الهيل يمكن أن يكون خيارا غذائيا صحيا، وأن استهلاكه يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن الجسم النحيل وتقليل الدهون.

وكشفت الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت"، أن الأبحاث أجلريت على الحيوانات واستخدمت جرعات مختلفة من بذور الهيل في نظام غذائي منتظم، ووجد الباحثون أن الهيل يزيد الشهية ولكنه يزيد أيضا من استهلاك الطاقة وتقليل كتلة الدهون.

وقالت زيفالوس إن هذه التوابل الصغيرة يمكن أن تحرق السعرات الحرارية وتحافظ على وزن الجسم مع زيادة الشهية واستهلاك الطعام"، ونصحت بتناول 10 حبات من الهيل.

والهيل نوع من التوابل الشائعة في أجزاء كثيرة من العالم ويمتاز بنكهة عشبية دافئة ورائحة تمزج بين الكافور والنعناع والفلفل.