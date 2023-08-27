ارتفاع "كبير" في إصابات كورونا بإسبانيا

تتصاعد مؤشرات فيروس كورونا بالآونة الأخيرة، في بعض مناطق بإسبانيا، مع ارتفاع حالات دخول المستشفيات في إقليم الباسك، وتسجيل اتجاه تصاعدي بعدد الحالات في كتالونيا الأسبوع الماضي، علاوة على تضاعف عدد الحالات الجديدة في مدريد خلال الشهر الماضي، بحسب صحيفة "20Minutos" الإسبانية.

وحسب تقرير للصحيفة، فإن "عدد الأشخاص في كتالونيا، الذين تم إدخالهم مصابين بكوفيد 19 وصل إلى 489 شخصًا، أي أكثر بـ 36 شخصًا عن الأسبوع السابق، وأن 82% من الأشخاص في المستشفيات تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مع وجود 12 شخصًا تحت العناية الحرجة بسبب هذا المرض، بحسب ما أفادت مقاطعة كتالونيا الثلاثاء الماضي".