3 أخطاء تؤثر على صحة فمك عند تنظيف أسنانك

صحة الفم تلعب دورًا مهمًا في صحتك العامة، فإهمال نظافة الفم قد يؤثر سلبًا على قلبك، مستويات السكر في الدم، حتى أنه يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

لذا من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا.

لكن التنظيف بالفرشاة وحده لا يكفي، فهناك أخطاء شائعة نرتكبها أثناء العناية بالفم، مثل إهمال بعض المناطق أثناء التنظيف.

وشاركت الدكتورة سورينا سيغال، طبيبة أسنان عامة، وصانعة محتوى عن صحة الفم، 3 أخطاء شائعة يجب تجنبها.

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عدم تنظيف ما بين الأسنان وخط اللثة

إنه أحد الأخطاء الرئيسة التي يرتكبها الناس. ووفقًا لطبيبة الأسنان، فإن معظم الناس ينظفون أسنانهم بالفرشاة فقط، وليس اللثة.

وأكدت على ضرورة عدم تجاهل نقطة التقاء اللثة بالسن. لماذا؟ لمنع تراكم البلاك هناك.

ووفقًا للخبيرة، فإن لثتنا بيئة رطبة وجميلة تزدهر فيها البكتيريا، لذا تجب إزالتها مرتين يوميًا.

عدم تنظيف اللسان يومياً

إذا كنت تتجنب تنظيف لسانك يوميًا، فاعلم أن البلاك يتراكم فيه أيضًا، وليس فقط على أسنانك.

كما أن عدم تنظيف لسانك قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا والخميرة، مما يُسهم في رائحة الفم الكريهة.

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عدم تنظيف أسنان العقل بفرشاة منفصلة

وفقًا للدكتورة سورينا، يُعد تنظيف ضروس العقل بفرشاة منفصلة أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً إذا كانت أضراس العقل قد بزغت جزئيًا.

وتقترح القيام بذلك مرتين يوميًا. ونصحت قائلةً: "احرصْ على استخدام فرشاة واحدة مُخصّبة لتنظيف أسفل لسان اللثة لمنع تراكم الطعام والبلاك والبكتيريا هناك لفترة طويلة".