حزب العمال البريطاني يقدم مقترحات لإنقاذ الخدمة الصحية

دعا حزب العمال البريطاني إلى إجراء تحول جذري في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، محذرًا من أنها يجب أن "تقوم بالتحديث أو الموت"، وفق ما نشرته صحيفة "التايمز".

وقالت الصحيفة إن "هذا الإعلان يأتي كجزء من خطة رئيسة من قبل حزب العمال لمواجهة التحديات الحالية التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية وضمان رعاية أفضل للمرضى".

ولفتت إلى أن "أحد المقترحات الرئيسة يتمثل في مضاعفة عدد أجهزة المسح التشخيصي في المستشفيات، بهدف توفير وصول أسرع إلى العلاجات المنقذة للحياة لعشرات الآلاف من المرضى".

بدوره، أعرب ويس ستريتنج، وزير الصحة في حكومة الظل، عن مخاوفه بشأن مواجهة هيئة الخدمات الصحية الوطنية "أزمة وجودية"، ما يجعل الناس غير قادرين على الاعتماد عليها أثناء حالات الطوارئ.

وياتي اقتراح حزب العمال بهدف إنقاذ الخدمة الصحية من هذه الأزمة.

واحتفل زعيم حزب العمال السير كير ستارمر بانتصار انتخابي كبير في الانتخابات الفرعية روثرجلين وهاميلتون ويست في إسكتلندا، والتي وصفها بأنها "زلزالية".

وأثار هذا النجاح احتمال فوز حزب العمال بأربعين مقعدًا في إسكتلندا في الانتخابات العامة، وهو ما قد ينهي هيمنة الحزب الوطني الإسكتلندي التي دامت عقدًا من الزمن على السياسة الإسكتلندية.

وناشد ستريتينج أنصار المحافظين الساخطين، وحثهم على اعتبار حزب العمال موطنهم السياسي، مشددًا على حاجة هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى التحديث والإصلاح لتجنب تراجعها.

وتعهد بمبلغ 171 مليون جنيه إسترليني سنويًا خلال البرلمان المقبل لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب الجديدة المجهزة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وسيتم تعويض هذا التمويل عن طريق إلغاء الوضع الضريبي غير المقيم.

وأوضحت "التايمز" أن المملكة المتحدة تتخلف عن الدول المتقدمة الأخرى في قدرة المسح، حيث يوجد ما يزيد قليلاً على 1000 جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب.

وبينت أن مضاعفة هذا العدد من شأنه أن يجعل المملكة المتحدة أقرب إلى ألمانيا أو إسبانيا من حيث توفر المسح.

وأكد "ستريتنج" أهمية الحد من التأخير في التشخيص، والذي يمكن أن يكون مسألة حياة أو موت، لاسيما في حالات السرطان.

وتواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحديات تتمثل في فترات انتظار طويلة لإجراء الاختبارات التشخيصية، وينتظر أكثر من 1.6 مليون شخص إجراء الفحوصات.

ويتوقع أن يكون عدد كبير من المرضى في قائمة الانتظار مصابين بالسرطان، ويمكن أن يؤدي التشخيص الأسرع إلى علاج أسرع ونتائج أفضل وخفض التكاليف.

ويأتي اقتراح حزب العمال في الوقت الذي يجتمع فيه الحزب في مؤتمره في ليفربول، مدعومًا بنجاحه في انتخابات روثرجلين الفرعية.

ويشعر فريق ستارمر بالتفاؤل بشأن الحصول على المزيد من المقاعد في إسكتلندا، مما يسهل الحصول على أغلبية عامة في وستمنستر، حيث يخطط الحزب لاستهداف المزيد من مقاعد الحزب الوطني الإسكتلندي وتحويل الموارد وفقًا لذلك.

وختمت صحيفة "التايمز" بأن خطة حزب العمال الخاصة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية تهدف إلى معالجة القضايا الحرجة، بما في ذلك التأخير في التشخيص، وقد تعززت هذه الخطة بفضل الفوز الانتخابي الأخير في إسكتلندا، الأمر الذي أدى إلى زيادة ثقة الحزب في تحقيق مكاسب في المستقبل.

المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية