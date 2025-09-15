"حقائق صادمة".. كيف تؤثر عادة قضم الأظافر في صحتك؟

حذّر طبيب في جامعة هارفارد من عادة قضم الأظافر التي قد ترافق البعض منذ الطفولة وتستمر حتى مرحلة البلوغ، مؤكدًا أنها ليست مجرد عادة مزعجة بل قد تشكّل خطرًا على الصحة.

وأوضح الطبيب في مقال نشرته مجلة "هارفارد هيلث" أن وضع الأصابع في الفم ينقل كميات هائلة من الجراثيم المتراكمة على الهواتف ومقابض الأبواب والنقود.

كما أن قضم الأظافر يضعف الجلد المحيط بها ويترك شقوقًا صغيرة تسمح للبكتيريا والفيروسات بالدخول إلى الجسم؛ ما يزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد أو بعدوى معوية مثل السالمونيلا، فضلًا عن التهابات الجلد حول الأظافر.

وأشار إلى أن الإقلاع عن هذه العادة ليس سهلًا لكنه ضروري، داعيًا إلى اللجوء لطرق بديلة لإشغال الفم واليدين، مثل: مضغ العلكة أو شرب الماء أو ممارسة أنشطة يدوية كالتطريز والرسم، لتقليل الرغبة في القضم.

وتداول مستخدمون عبر الإنترنت تجاربهم في الإقلاع عن هذه العادة، حيث نصحت إحداهن بالبدء تدريجيًّا بالامتناع عن قضم ظفر واحد والاهتمام بقص الأظافر وبردها لمنع التشقق.

فيما أشار آخرون إلى فاعلية أسلوب "الشريط المطاطي" الذي يُلف حول المعصم ويُسحب عند التفكير في قضم الأظافر لربط السلوك بتجربة غير مريحة تساعد على التوقف.

ويخلص الأطباء إلى أن قضم الأظافر عادة يجب التخلّص منها لِما تحمله من مخاطر صحية خفية، وأن الالتزام بالنظافة واستخدام إستراتيجيات سلوكية بديلة قد يكونان السبيل الأفضل للتغلب عليها.