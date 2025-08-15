نصائح غذائية لصيف آمن وصحي لكبار السن

مع ارتفاع درجات الحرارة وتوافر الفواكه والخضراوات الطازجة بكثرة، يصبح فصل الصيف فرصة مثالية لتبني عادات غذائية صحية، خاصة بالنسبة لكبار السن، فالتغذية السليمة خلال هذا الموسم لا توفر الفيتامينات والمعادن فحسب، بل تدعم أيضًا صحة القلب، وتحافظ على مستويات الطاقة، وتقي من الجفاف.

وبحسب موقع Montereau، فيما يلي أبرز النصائح التي ينصح بها خبراء التغذية لكبار السن خلال الصيف:

ابدأ يومك بفطور مغذٍّ

الفطور يمنح الجسم الطاقة ويعزز التركيز ويحافظ على صحة القلب، يُنصح باختيار وجبات غنية بالألياف والبروتين مثل دقيق الشوفان، وخبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو، أو العصائر البروتينية.

اختر وجبات خفيفة صحية

بدلًا من الحلويات أو المعجنات، يُفضل تناول الفواكه، والزبادي قليل الدسم، والمكسرات، أو الخضراوات المقطعة، هذه الخيارات تدعم صحة القلب وتحافظ على مستوى السكر في الدم.

تحكم في الكميات

يمكن الاستمتاع بالأطعمة المفضلة مع مراعاة حجم الحصص، مثل تناول شريحة فطيرة صغيرة مع طبق سلطة، واستخدام أطباق أصغر أو أكواب قياس تساعد على تجنب الإفراط في الأكل.

اقرأ الملصقات الغذائية

تساعد قراءة المكونات والقيم الغذائية على اختيار أطعمة أقل في الصوديوم والسكر والدهون، وهو أمر مهم للتحكم في ضغط الدم والكوليسترول.

حافظ على رطوبة جسمك

شرب الماء بانتظام أمر أساسي في الصيف، حتى دون الشعور بالعطش، إلى جانب تناول أطعمة غنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

احمل وجبات خفيفة أثناء التنقل

لتجنب فترات الجوع الطويلة والإفراط في الأكل لاحقًا، يُفضل تجهيز وجبات خفيفة مغذية وسهلة الحمل مثل المكسرات أو الفواكه الطازجة.

ويؤكد خبراء التغذية أن هذه النصائح تساعد كبار السن على الاستمتاع بالصيف بصحة جيدة ونشاط أكبر، مع تقليل مخاطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية.