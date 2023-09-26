هل جربت الزبادي للتخلص من رائحة الثوم الكريهة؟

أظهر تحليل أجراه فريق من جامعة ولاية أوهايو، أن تناول الزبادي الطبيعي يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك.

وذكر فريق الباحثين أن السبب يرجع للبروتينات الموجودة في الزبادي العادي كامل الدسم والتي تعمل بشكل جيد على تحييد المركبات القائمة على الكبريت والتي تسبب الرائحة الكريهة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووضع الفريق البحثي كميات متساوية من الثوم الخام في عبوات زجاجية قبل إضافة الزبادي بمحتوى مختلف من الدهون والبروتين والماء. واكتشفوا أن الزبادي فعال بنسبة 99% في تقليل مركبات الثوم الرئيسية المسببة للرائحة.

وكشف التحليل، أن الزبادي الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين كان أكثر فعالية في تقليل رائحة الثوم، وكذلك الزبادي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

من جانبها، أكدت شيريل بارينغر، كبيرة معدي الدراسة: "أن تناول نسبة عالية من البروتين أمر مثير للغاية في الوقت الحالي. بشكل عام، يرغب الناس في تناول المزيد من البروتين.

وأضافت أنه قد تكون الفائدة الجانبية غير المقصودة عبارة عن تركيبة عالية البروتين يمكن الإعلان عنها كمزيل لرائحة الفم بالإضافة إلى فوائدها الغذائية.