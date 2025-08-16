فوهات السجائر الإلكترونية تخفي فطريات ضارة تهدد رئتيك

كشفت دراسة حديثة من جامعة فلوريدا أن مستخدمي السجائر الإلكترونية، خاصة الأجهزة ذات الاستخدام الواحد، قد يستنشقون فطريات ضارة إلى جانب النيكوتين.

ووجد الباحثون وفقاً لـ"الديلي ميل"، أن فوهات هذه الأجهزة تحتوي على أنواع متعددة من الفطريات، قد تؤثر سلباً على الجهاز التنفسي.

ويُعزى ذلك إلى تصميمها البلاستيكي المغلق، وارتفاع الحرارة الناتج عن الاستخدام، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات، خاصة مع إهمال التنظيف المنتظم.

وركزت الدراسة على جانب مهمل في أبحاث السجائر الإلكترونية، وهو وجود الميكروبات في الفوهات.

وبفحص عينات من أجهزة 25 مستخدمًا، وُجد ما يصل إلى 35 نوعًا من الفطريات القادرة على التسبب بأمراض، ولم تكن ناتجة من أفواه المستخدمين، بل من البيئة أو السوائل الإلكترونية.

وصرّح الدكتور جيسون سميث أن بقايا السوائل داخل الجهاز قد تمثل بيئة غذائية لنمو العفن، ما يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الأجهزة.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف السجائر الإلكترونية التي خضعت للفحص كانت ملوثة بشكل كبير بالفطريات، في حين احتوت نسبة أقل منها على البكتيريا.

ومن بين العينات المصابة، تبين أن أكثر من 80% منها تحمل فطريات قادرة على التسبب بأمراض تنفسية مزمنة مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن.

وكان فطر "Cystobasidium minutum" الأكثر شيوعًا، وهو نوع قد يؤدي إلى التهابات دموية لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة.

وفي تجربة إضافية، عرّض الباحثون فئرانًا لبخار يحتوي على هذا الفطر، وظهرت عليها أعراض مماثلة لالتهاب الشعب الهوائية المزمن، وهي حالة مرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

ودعا الفريق مستخدمي السجائر الإلكترونية إلى تنظيف الفوهات بانتظام لتقليل تراكم الفطريات، مشددين على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت هذه الكائنات الدقيقة موجودة بكميات كافية لإصابة المستخدمين بأمراض تنفسية.