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صحة

مقاطع خطيرة على "تيك توك" تشجع على التعرض لأشعة الشمس (فيديو)

مقاطع خطيرة على "تيك توك" تشجع على التعرض لأشعة الشمس (فيديو)
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 3:03 م

في الآونة الأخيرة، شهد تطبيق "تيك توك" مقاطع خطيرة، بعضها أودى بحياة الشباب حول العالم، كان من هذه المقاطع مؤخرا، ما يشجع الشباب على التعرض لأشعة الشمس دون استخدام واقيات الشمس، بزعم أنها تسبب السرطان، وكذلك الذهاب إلى الشاطئ عندما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفعًا.

وتشير الأبحاث إلى أن الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس هي مادة مسرطنة معروفة، لذا من الضروري استخدام واقيات الشمس لحماية الجلد من سرطان الجلد، بما في ذلك الميلانوما وسرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية.

وتحتوي واقيات الشمس على مكونات مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم التي تمنع أو تمتص الأشعة فوق البنفسجية.

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 رغم وجود مخاوف بشأن بعض المكونات الكيميائية في بعض واقيات الشمس، مثل أوكسيبنزون وأوكتينوكسات، التي قد تؤثر على الغدد الصماء، لا يوجد دليل قاطع يربطها بالسرطان في البشر. 

ويروج بعض المؤثرين على تطبيق "تيك توك" برفع هاشتاغ يُعرف باسم #UVIndex، حيث يقوم الشباب بفحص مستوى مؤشر الإشعاع كل يوم، وعندما يكون مرتفعًا، يذهبون إلى الشاطئ للتسمير، مما يعرضهم لمخاطر كثيرة. حيث يزيد مؤشر الإشعاع العالي من خطر الإصابة بحروق الشمس وسرطان الجلد في المستقبل

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ولتجنب هذه المخاطر، ينصح الأطباء بالخروج في الساعات الآمنة فقط، بين الساعة 10:00 صباحًا و16:00 مساءً، والبحث عن الظل، وارتداء ملابس واقية، وقبعة، ونظارات شمسية، واستخدام واقي الشمس، وشرب الكثير من الماء. 

كما يُنصح بالتعرض لأشعة الشمس لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة خلال الساعات الآمنة، ويجب على الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من نقص فيتامين "د" نتيجة استخدام واقي الشمس أن يتبعوا نظامًا غذائيًا متوازنًا يتضمن الأطعمة الغنية بفيتامين"د".

فصل الصيفتيك توك

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