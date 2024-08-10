قد يكون العيش مع طفل أو مراهق يعاني اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) أمرًا صعبًا ومحبطًا في بعض الأحيان. ومع ذلك، يمكنك مساعدة طفلك على التغلب على المشكلات الشائعة، وتحويل طاقته نحو الأنشطة الإنتاجية وتحقيق المزيد من السلام للعائلة.

فيما يلي النصائح التي يمكن أن تساعدك في مساعدة طفلك على أن يصبح أكثر استقلالية وثقة:

قم بإعداد روتين

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب، يظل الروتين اليومي عاملاً أساسيًا لا يمكن إغفاله.

ومن أجل جعل طفلك يشعر بالراحة، ويفهم ما هو متوقع منه، قم بوضع روتين يومي. يمكنك أيضًا استخدام المخططات والتقويمات لتتبع المهام والأعمال المنزلية والمواعيد النهائية للأنشطة الأخرى.

تقسيم المهمات

غالبًا ما يجد الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في إكمال واجباتهم المدرسية.

يمكن للوالدين تقسيم المهام إلى مراحل أصغر يمكن تحقيقها بتعليمات دقيقة. تأكد أيضًا من الاعتراف حتى بأصغر إنجازاتهم، لإبقائهم متحمسين ومساعدتهم على الثقة بأنفسهم.

تعزيز حل المشكلات

تدريس مهارات حل المشكلات أمر ضروري لتطوير الاعتماد على الذات. شجع أطفالك على التفكير في القضايا واقتراح بعض الحلول. اطرح أسئلة مفتوحة تحفزهم على إجراء تقييم نقدي لمختلف الاحتمالات والنتائج.

الدفاع عن النفس

شجع أطفالك على فهم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم، وعزز مهاراتهم في الدفاع عن أنفسهم. يمكنك أيضًا توجيههم لتطوير مهارات تواصل ممتازة، حتى يتمكنوا من طلب المساعدة بثقة عند الحاجة.

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التعزيز الإيجابي

يمكن للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه جني المزايا من التعزيز الإيجابي، بينما يصبحون أكثر اكتفاءً ذاتيًا.

حاول التعرف على كل جهد أو إنجاز يبذلونه وتقييمه، مهما كان صغيرًا. ونتيجة لذلك؛ سيتم تعزيز احترامهم لذاتهم مع تشجيع سلوكهم الجيد.

تعزيز الاستقلالية

من الضروري أن تعلم طفلك أن يتحمل المسؤولية عن كل ما يفعله كل يوم.

ابدأ بالمسؤوليات الأساسية مثل إعداد الوجبات الخفيفة، وتعبئة الحقيبة المدرسية، وارتداء الأحذية والملابس. يمكنك زيادة تعقيد المهام تدريجيًا عندما يصبح الأطفال أكثر ثقة وقدرة.

بناء بيئة مشجعة

لكي ينجح الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، من المهم خلق بيئة منزلية داعمة.

ابدأ بإشراك طفلك في التفاعلات الرسمية وغير الرسمية للحصول على فهم أفضل لكيفية شعوره وتفكيره. بالإضافة إلى ذلك، شارك مع المعلمين والمعالجين ومقدمي الرعاية الآخرين لوضع نهج ثابت لرعايتهم وتنميتهم.

تعليم مهارات إدارة الوقت

يمكن أن تكون إدارة الوقت مهمة صعبة بالنسبة لهؤلاء الأطفال. ساعدهم في إنشاء جدول منظم باستخدام أدوات مثل دفاتر المهمات أو المنبه. ومن خلال القيام بذلك، ستزداد إنتاجيتهم مع تقليل مستويات الإحباط.

كن نموذجا

يتعلم الأطفال من خلال مراقبة آبائهم، لذا شاركهم في طريقتك في عرض سلوكيات الاعتماد على الذات مثل حل المشكلات والتنظيم والانضباط الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، حاول أن توضح لهم كيفية إدارة المهام والمسؤوليات، وإشراكهم حيثما أمكن ذلك.

يمكن للنصائح المذكورة أعلاه أن تضمن نمو الأطفال بكفاءة، ولكنها قد تتطلب بعض التجربة والخطأ. ومع ذلك، بمجرد أن تتعلم كيفية التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى أطفالك ومساعدتهم على إدارة حالتهم، ستصبح الحياة أسهل.