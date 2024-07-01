هذا النوع من بكتيريا الأمعاء يسهم في إدمان الطعام

اكتشف باحثون أن بكتيريا معينة في الأمعاء تسهم في إدمان الطعام، ما يؤدي إلى السمنة لدى الفئران والبشر.

وحددت نتائج الدراسة الجديدة، التي عرضت في منتدى اتحاد جمعيات الأعصاب الأوروبية (FENS) 2024 ونشرت في مجلة Gut، أيضًا البكتيريا التي قد تمنع إدمان الطعام.

وأوضحت البروفيسورة إيلينا مارتن جارسا من مختبر علم الأعصاب في جامعة "بومبيو فابرا" في برشلونة بإسبانيا، أن إدمان الطعام يتميز بفقدان السيطرة على الأكل المرتبط بالسمنة واضطرابات الأكل، والتغيرات في تكوين ميكروبيوم الأمعاء.

وأضافت "حتى الآن، كانت الآليات الكامنة وراء هذا الاضطراب السلوكي غير معروفة إلى حد كبير".