تتسبب بأمراض خطيرة.. ما هي "متلازمة الساعة الرملية"؟

قد يتسبب اضطراب "متلازمة الساعة الرملية" بمضاعفات صحية، مثل آلام الظهر والارتجاع الحمضي.

وهذا الاضطراب يحدث عندما يقوم شخص ما بسحب معدته أكثر من اللازم، ليبدو البطن أكثر نحافة ومسطحا.

ووفق خبراء تحدثوا لـ Medicine Net عندما يقوم الشخص بامتصاص بطنه، فإنه يسحب أضلاعه وحجابه الحاجز إلى الداخل.

وبين الخبراء أنه أثناء الشهيق، يتمدد الحجاب الحاجز، وهو عضلة تقع أسفل الرئتين، إلى الخارج، ما يساعد الرئتين على التوسع.

وقد يصاب الجسم بـ"متلازمة الساعة الرملية" كاستجابة دفاعية للألم، أو أنها موجودة منذ الطفولة بسبب ضعف نمو العضلات.

وعدّد موقع Medicine Net المشكلات الصحية لمتلازمة الساعة الرملية، وآلام أسفل الظهر هي واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً.

وبحسب الخبراء فإن الحجاب الحاجز عامل استقرار مهم في منطقة أسفل الظهر. لذلك، عندما لا يعمل بدقة، فإن أسفل الظهر يترك ضعيفاً. وهذا يعني أن العضلات الأخرى بحاجة إلى العمل بكفاءة أكبر للتعويض عن الخلل في الحجاب الحاجز أسفل الظهر.

وقد يسبب إمساك المعدة أيضا ألماً في الرقبة لأن الصدر والكتفين يرتفعان في أثناء التنفس بدلاً من البطن الممتدة للخارج.

كما يعمل الحجاب الحاجز إلى جانب وظائف التنفس والتوازن كعضلة عاصرة، ما يساعد على منع محتويات المعدة من العودة إلى الحلق.

وشبه الدكتور آدم تايلور، عالم التشريح من جامعة لانكستر لمجلة The Conversation البطن مثل أنبوب معجون الأسنان، فإن الضغط عليه في المنتصف يخلق ضغطا في الأعلى والأسفل. ويؤثر الضغط في الجزء العلوي على التنفس عن طريق جعل الحجاب الحاجز غير قادر على الانزلاق إلى أقصى حد. والضغط في الأسفل يضع قوة أكبر على عضلات قاع الحوض حيث إن تجويف البطن ينخفض في الحجم عندما يتم امتصاص البطن".