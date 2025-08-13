ألم البطن عند الأطفال.. 5 إشارات تحذيرية لا يجب تجاهلها

آلام المعدة أو البطن شائعة لدى الأطفال، وغالبًا ما تكون غير ضارة، ومع ذلك عندما يصبح الألم مستمرًا أو شديدًا، من الضروري أن يتعرف الأهل على العلامات التحذيرية ويطلبوا الرعاية الطبية الفورية.

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، قال الدكتور رافي مالك، اختصاصي طب الأطفال، "أحيانًا، قد تشير آلام المعدة إلى أمر أكثر خطورة، فإن معرفة الفرق بين مشكلات المعدة اليومية والأعراض التحذيرية يمكن أن تساعد الأهل على اتخاذ الإجراء الصحيح دون ذعر أو تأخير غير ضروري".

كما سجل طبيب الأطفال العلامات التحذيرية المبكرة التي يجب على الآباء الانتباه إليها:

الألم المستمر أو الشديد يحتاج إلى الاهتمام

لا ينبغي تجاهل ألم المعدة والبطن الذي يستمر لأيام، أو يتكرر، أو يوقظ طفلك ليلًا.

إذا تركز الألم في منطقة واحدة، بدلًا من الانزعاج العام، فقد يشير ذلك إلى مشكلة التهابية أو معدية كامنة تتطلب رعاية طبية فورية.

تعرف إلى العلامات الحمراء

اطلب المساعدة العاجلة إذا ترافق الألم مع ارتفاع في درجة الحرارة، أو تقيؤ متكرر (خاصةً إذا كان أخضر اللون أو دمويًا)، أو إسهال، أو دم في البراز، أو انتفاخ أو تصلب في البطن، أو فقدان الوزن، أو فقدان الشهية، أو بول داكن اللون، أو عسر التبول.

وقد تشير هذه الأعراض إلى مشكلة عضوية - حالة طبية تؤثر في المعدة أو الأمعاء.

قد يكون ألمًا وظيفيًا في البطن

أحيانًا، يشكو الأطفال من ألمٍ مبهم في المعدة في جميع أنحاء البطن دون سببٍ جسديٍّ واضح.

إذا استمرّوا في النشاط، ولم يُعانوا من الحمى أو القيء، وناموا براحةٍ طوال الليل، فقد يكون السبب ألمًا وظيفيًا في البطن، وغالبًا ما يرتبط بالتوتر أو الاحتياجات العاطفية أو حالاتٍ مثل متلازمة القولون العصبي.

ليس هذا الألم خطيرًا، ولكنه لا يزال يستحقّ الفهم والدعم.

الألم الحاد مقابل الألم المزمن

يأتي الألم الحاد فجأةً، وقد يكون ناتجًا عن التهابات، أو التهاب الزائدة الدودية، أو التهاب المرارة، أو التهاب البنكرياس، أو التهاب القولون، أو حصوات الكلى.

أما ألم البطن المزمن، الذي يتكرر على مدى أسابيع أو أشهر، فقد يكون ناتجًا عن حساسية الطعام، أو الارتجاع، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو حالات التهاب الأمعاء مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون.

ضع في اعتبارك الإصابة بالديدان

لدى العديد من الأطفال، وخاصةً في المناطق ذات الصرف الصحي المتدني، قد تُسبب الديدان آلامًا متكررة في المعدة.

ويجب إعطاء الأطفال تغذيةً روتينيةً مرةً واحدةً على الأقل سنويًا، ويُنصح بتكرار هذه الأعراض في منطقتك مرتين سنويًا.