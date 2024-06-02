هذا النوع من الحمية يقلل خطر الوفاة لدى النساء

سلطت دراسة أمريكية، الضوء على تأثير حمية البحر المتوسط، بشأن تقليل خطر الوفاة لدى النساء، مؤكدة بأن هذه الحمية تقلل خطر وفاة النساء بمقدار الخمس.

ورغم أن هذه، ليست المرّة الأولى التي يجري فيها الإبلاغ عن الفوائد الصحية لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، إلا أن البيانات طويلة المدى حول آثارها الصحية لدى النساء، بقيت محدودة، الأمر الذي حفز فريقاً من الباحثين تابع لجامعة "هارفارد"، للبحث في كيفية تحديد الآليات الأساسية التي تعزز فوائد هذا النظام الغذائي، وتقييمها.

وأشارت الدراسة، التي جرى نشرها في مجلة "جاما" إلى أنّ "نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي ارتبط بانخفاض نسب الوفيات بين النساء الأميركيات بمعدل الخُمس، بنسبة تصل إلى 23%".

وقام الباحثون، بتقييم 40 علامة حيوية، تمثّل مسارات بيولوجية مختلفة، إضافة إلى عوامل الخطر السريرية، حيث أظهرت النتائج وجود تغيّرات في المؤشرات الحيوية لعملية التمثيل الغذائي والالتهابات ومقاومة الأنسولين، وغيرها من المؤشرات الإيجابية.

وقالت الدكتورة سامية مورا، مديرة مركز استقلاب الدهون في مستشفى بريغهام، وكبيرة باحثي الدراسة، إنه بالنسبة "إلى النساء الراغبات في العيش لفترة أطول، تقول دراستنا انتبهي إلى نظامك الغذائي".