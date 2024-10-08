إحداها تجنب العطور.. خطوات "بسيطة" لتفادي انسداد الأنف أثناء النوم

يعدّ انسداد الأنف أثناء النوم من المشكلات الشائعة التي تؤرق العديد من الأشخاص، حيث يعيق تدفق الهواء بشكل طبيعي ويؤثر سلبًا على جودة النوم.

ويمنع انسداد الأنف دخول الهواء بشكل طبيعي إلى الرئتين، مما يؤثر سلبًا على قدرة الجسم على الدخول في مراحل النوم العميق.

وتشرح كارليرا فايس، الدكتورة ومستشارة في علوم النوم، أن الجسم يحتاج إلى معدل تنفس ثابت ومنخفض لتحقيق نوم مريح، كما أنّ الاستلقاء قد يزيد من التنقيط الأنفي الخلفي، ما يؤدي إلى تفاقم الاحتقان في الجيوب الأنفية.

ويمكن أن يكون انسداد الأنف ناتجًا عن أمراض تصاحبها أعراض أخرى مثل الحمى وآلام العضلات، ما يجعل النوم أمرًا أكثر صعوبة.

وبحسب موقع Women's World، إليك خطوات لتسهيل النوم وتجنب انسداد الأنف:

الحفاظ على رطوبة الجسم

يعد الحفاظ على ترطيب الجسم أحد أفضل الوسائل لتخفيف الاحتقان، ويفضل تناول المشروبات الدافئة مثل الماء الساخن والشاي والمرق، حيث إنها تساعد في تخفيف المخاط وتنظيف الجيوب الأنفية بشكل أكثر فعالية مقارنةً بالسوائل الباردة، وفقًا لدراسات نشرت في مجلة Chest.

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تجنب العطور

يمكن للروائح القوية، مثل تلك الموجودة في العطور ومنتجات التنظيف، أن تهيج الأنف وتزيد من صعوبة التنفس.

وأظهرت أبحاث في الحساسية السريرية أن العطور قد تزيد من إفراز الهيستامين، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي، لذلك يُفضل تجنب المنتجات المعطرة عند الإمكان.

استخدام رذاذ حار

أظهرت الدراسات أن الكابسيسين، المركب الموجود في الفلفل الحار، يمكن أن يساعد في تنظيف الجيوب الأنفية عند استخدامه كرذاذ أنفي.

تناول الأطعمة الحارة

على الرغم من قلة الأبحاث حول تأثير تناول الأطعمة الغنية بالكابسيسين، إلا أن العديد من الأشخاص يشعرون بتحسن في تدفق الهواء من الأنف بعد تناول الأطعمة الحارة، حيث تعمل على فتح مجرى الهواء مؤقتًا.