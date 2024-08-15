حذّرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من تسجيل حالات إضافية مستوردة من جدري القردة الناتج عن السلالة الجديدة من الفيروس في أوروبا، بعد ساعات من إعلان السويد رصد حالة أولى خارج إفريقيا.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "تأكيد رصد إصابة بجدري القردة ناتجة عن السلالة 1 في السويد هو انعكاس واضح لترابط عالمنا.. من المرجح أن يتم رصد حالات مستوردة إضافية من السلالة الجديدة في منطقة أوروبا في الأيام والأسابيع المقبلة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، عقب امتداد تفشي الوباء الفيروسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.

أخبار ذات علاقة السويد ترصد أول إصابة بـ"جدري القردة"

ويمكن لجدري القردة الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة.

ويسبب المرض أعراضاً أشبه بأعراض الإنفلونزا، وبثوراً مليئة بالقيح في الجسم.