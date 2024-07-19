التعرق المفرط قد يكون مشكلة مزعجة تؤثر على حياة الكثيرين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن أن يكون ناتجاً عن خلل في الغدد العرقية.

ويشرح الدكتور كاران راج، في فيديو على منصة "تيك توك" عن هذه الحالة الشائعة، والتي يمكن التعامل معها بطرق مختلفة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فيما يلي أهم النصائح والحلول لمشكلة التعرق المفرط.

مناديل الجليكوبيرونيوم

تعمل هذه المناديل على منع المستقبلات المسؤولة عن تنشيط الغدد العرقية، ما يقلل من كمية العرق.



مضادات التعرق الليلية

استخدام مضاد للتعرق في الليل، إذ تكون الغدد العرقية أقل نشاطًا.

البوتوكس

على الرغم من كونه خيارًا مكلفًا، إلا أنه فعال في منع التعرق لمدة تصل إلى ستة أشهر.

كما يجب ارتداء ملابس فضفاضة، واستخدام الجوارب التي تمتص الرطوبة وتغييرها مرتين يوميًا، إضافة إلى ارتداء الأحذية الجلدية.

وكذلك يجب تجنُب العوامل المسببة للتعرق المفرط، مثل الملابس الضيقة والأحذية المغلقة، والابتعاد عن الأطعمة الحارة.