مكون يستخدم في البيتزا المجمدة والحلويات يهدد صحتك
كشف العلماء عن مخاوفهم من تأثير أحد المكونات الشائعة المستخدمة في واقي الشمس على بعض الأطعمة، مثل: البيتزا المجمدة، ومنتجات المخابز، والحلوى الموجهة للأطفال.
وتتعلق مخاوف العلماء بثاني أكسيد التيتانيوم "TiO2"، وهي مادة صناعية "غير ضارة" تستخدم في مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية.
وتوجد هذه المادة في منتجات متعددة، مثل: واقي الشمس، ومستحضرات التجميل، والطلاء، والبلاستيك، والورق، وورق الحائط، وتستخدم لخصائصها "غير القابلة" للاشتعال وقدرتها على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية دون اختراق الجلد.
وتسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باستخدام ثاني أكسيد التيتانيوم كنوع من ألوان الطعام، مثل الجبنة وصلصات السلطة والحلوى الملونة والبيتزا المجمدة، طالما أن نسبته لا تتجاوز 1% من وزن الطعام.
ورغم موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم، فإن المادة وضعت تحت المراجعة بناءً على طلب من المجموعات البيئية في عام 2023، والذي طالبوا بحظرها ومنع استخدامها.
وتشير دراسات أمريكية إلى أن جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية قد تسبب ضررًا في الأعضاء الداخلية، وتمنع انتشار البكتيريا المفيدة في الأمعاء.
ونشرت دراسة في فبراير المضي، أظهرت أن مستويات ثاني أكسيد التيتانيوم في البراز مرتبطة بزيادة التهابات الأمعاء؛ ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض، مثل: سرطان القولون، ونقص المغذيات.
ومن الجانب الآخر، تعارض منظمات أخرى حظر المنتج، مؤكدة أن استخدامه آمن وفقًا للأبحاث والتقييمات التنظيمية.