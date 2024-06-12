مكون يستخدم في البيتزا المجمدة والحلويات يهدد صحتك

كشف العلماء عن مخاوفهم من تأثير أحد المكونات الشائعة المستخدمة في واقي الشمس على بعض الأطعمة، مثل: البيتزا المجمدة، ومنتجات المخابز، والحلوى الموجهة للأطفال.

وتتعلق مخاوف العلماء بثاني أكسيد التيتانيوم "TiO2"، وهي مادة صناعية "غير ضارة" تستخدم في مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية.

وتوجد هذه المادة في منتجات متعددة، مثل: واقي الشمس، ومستحضرات التجميل، والطلاء، والبلاستيك، والورق، وورق الحائط، وتستخدم لخصائصها "غير القابلة" للاشتعال وقدرتها على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية دون اختراق الجلد.

وتسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باستخدام ثاني أكسيد التيتانيوم كنوع من ألوان الطعام، مثل الجبنة وصلصات السلطة والحلوى الملونة والبيتزا المجمدة، طالما أن نسبته لا تتجاوز 1% من وزن الطعام.