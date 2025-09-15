فوائد صحية غير متوقعة لتناول الطعام باليدين

يربط الكثيرون تناول الطعام باليدين بالعادات والتقاليد، لكن الخبراء يؤكدون أن لهذه الطريقة فوائد كبيرة على الهضم والوعي أثناء الأكل.

من جانبه كشف الدكتور كاران راجان، جراح ومُنشئ محتوى صحي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن تناول الطعام باليدين يعزز الاستهلاك الواعي ويُحسّن صحة الجهاز الهضمي.

فهو يشجع على الأكل ببطء، ويساعد على إفراز الإنزيمات الهضمية، كما يقوي جهاز المناعة في الأمعاء.

لكن الدكتور راجان يؤكد ضرورة نظافة اليدين، وينصح بغسلهما جيدًا قبل تناول الطعام.

ابتلاع أبطأ

يذكر الدكتور راجان أنه رغم أن أطراف أصابعك لا ترسل إشارات سحرية إلى الأمعاء لبدء هضم الطعام، فإن هناك أبحاثًا علمية موثوقة تدعم الأدلة على أن تناول الطعام باليدين مفيد لصحة الأمعاء.

استخدام اليدين أثناء تناول الطعام يعني إبطاء عملية الهضم بشكل طبيعي، وتصبح عملية الأكل أكثر وعيًا؛ ما يساعدك على التفاعل مع طعامك ومضغه بشكل أفضل.

التعرض للميكروبات

يقول الدكتور راجان: "تناول الطعام بأيدٍ نظيفة قد يعرضك لميكروبات غير ضارة من طعامك وأصابعك وحتى بيئتك المحيطة".

ويصف ذلك بأنه "تدريب بسيط لجهاز المناعة في أمعائك"، ويضيف: "قد تساعد هذه التعرّضات البسيطة على تدريب جهازك المناعي على التمييز بين البكتيريا الضارة وغير الضارة".

مقياس حرارة مدمج

ويشير الجراح أيضًا إلى أن أطراف الأصابع هي مقياس حرارة الجسم، الذي يقيس درجة حرارة الطعام قبل تناوله.

ويوضح قائلًا: "الجلد هنا عبارة عن ظهارة حرشفية متقرنة، وهي أكثر مقاومة للحرارة بكثير من البطانة الرقيقة غير المتقرنة داخل فمك".

لذا، عندما تلمس الطعام، يتيح لك ذلك معرفة درجة حرارته؛ ما قد ينقذك من حرقة فمك.

ويُطلق الدكتور راجان على أطراف الأصابع اسم " أذرع التحكم في الهضم " في الجسم.