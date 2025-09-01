مشكلات صحية خطيرة.. هذا ما تعكسه الأظافر الهشة

لا تقتصر هشاشة الأظافر على كونها مشكلة جمالية، بل قد تعكس أحيانًا مؤشرات مهمة عن الحالة الصحية.

فقد بينت دراسة من جامعة هارفارد أن نحو 27% من النساء يعانين من هشاشة الأظافر، وهي حالة قد تنجم عن أسباب بسيطة مثل الغسيل المتكرر أو التعرض للمواد الكيميائية، لكنها قد تكون في بعض الحالات علامة على أمراض أعمق.

أخبار ذات علاقة 5 علامات على الأظافر تكشف عن أخطر أنواع سرطان الجلد

ويُعد التعرض المفرط للماء والمنظفات أو استخدام مزيلات الطلاء القاسية، والتقدم في العمر من أبرز العوامل التي تضعف الأظافر وتجعلها أكثر عرضة للتكسر.

إلا أن وراء هذه الهشاشة قد تقف أسباب صحية خطيرة، أبرزها نقص الحديد الذي يضعف وصول الأكسجين إلى الأنسجة فيجعل الأظافر ضعيفة وهشة، وقصور الغدة الدرقية الذي يبطئ نمو الأظافر ويترافق مع أعراض مثل التعب وزيادة الوزن، إضافة إلى متلازمة رينود التي تؤثر على الدورة الدموية في الأصابع وتؤدي إلى ترقق الأظافر وبطء نموها.

وللحفاظ على صحة الأظافر، ينصح الأطباء باعتماد روتين عناية يومي يشمل الترطيب المنتظم لليدين والأظافر، وارتداء القفازات عند استخدام المنظفات، والابتعاد عن الإفراط في استخدام الأظافر الصناعية أو مزيلات الطلاء القاسية. كما يُعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالبروتينات والفيتامينات، خاصة البيوتين، أساسًا لدعم نمو الأظافر وتعزيز قوتها.

أخبار ذات علاقة 7 تغييرات في الأظافر قد تكشف عن مشاكل صحية خفية

ويشدد المختصون على أن علاج السبب الجذري لهشاشة الأظافر، مثل تصحيح نقص الحديد أو ضبط وظائف الغدة الدرقية، ضروري لاستعادة قوتها الطبيعية، مع الإشارة إلى أن ظهور التحسن قد يحتاج عدة أشهر ريثما تنمو أظافر جديدة أكثر صحة.